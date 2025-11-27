Два очка Кучерова и 32 сейва Василевского помогли «Тампе» победить «Калгари»

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. «Тампа» обыграла «Калгари» со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Брендон Хэйгел (1-я минута), Шарль-Эдуар Д’Асту (2), Земгус Гиргенсонс (6), Деклан Карлайл (11) и Никита Кучеров (55). У «Калгари» единственную шайбу забросил Джоэль Фараби (42).
Кучеров также отметился голевой передачей. Нападающий в текущем сезоне набрал 27 очков (11 голов + 16 голевых передач) в 21 матче. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 броска из 33 и одержал 10-ю победу в текущем сезоне. Защитник «Калгари» Ян Кузнецов, проводящий дебютный сезон в НХЛ, отметился голевой передачей, которая стала для него второй в текущем регулярном чемпионате.
«Тампа» возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона, команда набрала 30 очков в 23 матчах. «Калгари» идет на последнем, восьмом месте Тихоокеанского дивизиона с 19 очками после 25 игр.
В следующем матче «Тампа» на выезде сыграет с «Детройтом» 28 ноября, «Калгари» в ночь на 29 ноября по московскому времени в гостях встретится с «Флоридой».