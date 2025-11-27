Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.40
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.32
П2
3.43
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.00
П2
6.84
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Ванкувер
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
3
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Сан-Хосе
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Нэшвилл
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
1
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Филадельфия
4
П1
X
П2

Два очка Кучерова и 32 сейва Василевского помогли «Тампе» победить «Калгари»

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Тампы».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. «Тампа» обыграла «Калгари» со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брендон Хэйгел (1-я минута), Шарль-Эдуар Д’Асту (2), Земгус Гиргенсонс (6), Деклан Карлайл (11) и Никита Кучеров (55). У «Калгари» единственную шайбу забросил Джоэль Фараби (42).

Кучеров также отметился голевой передачей. Нападающий в текущем сезоне набрал 27 очков (11 голов + 16 голевых передач) в 21 матче. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 броска из 33 и одержал 10-ю победу в текущем сезоне. Защитник «Калгари» Ян Кузнецов, проводящий дебютный сезон в НХЛ, отметился голевой передачей, которая стала для него второй в текущем регулярном чемпионате.

«Тампа» возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона, команда набрала 30 очков в 23 матчах. «Калгари» идет на последнем, восьмом месте Тихоокеанского дивизиона с 19 очками после 25 игр.

В следующем матче «Тампа» на выезде сыграет с «Детройтом» 28 ноября, «Калгари» в ночь на 29 ноября по московскому времени в гостях встретится с «Флоридой».

