Форвард «Филадельфии» Мичков забросил шестую шайбу в сезоне

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. «Филадельфия» обыграла «Флориду» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Эмиль Андре (28-я минута), Матвей Мичков (32), Тайсон Фёрстер (60), Шон Кутюрье (60). У «Флориды» отличились Брэд Маршанд (6), Картер Верхаге (26).
Мичков забросил шестую шайбу в текущем сезоне. Также у российского нападающего пять голевых передач в 22 играх. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 14 бросков из 18. Форвард «Филадельфии» Никита Гребенкин не отметился результативными действиями.
«Филадельфия» занимает шестое место в Столичном дивизионе, команда набрала 27 очков в 22 матчах. «Флорида» идет на шестом месте Атлантического дивизиона с 25 очками после 23 встреч. В следующем матче «Филадельфия» на выезде сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс» в ночь на 29 ноября по московскому времени, «Флорида» в этот же день примет «Калгари».
В других матчах игрового дня «Бостон» на выезде со счетом 3:1 победил «Нью-Йорк Айлендерс», голкипер хозяев Илья Сорокин отразил 11 бросков из 14, «Детройт» на своем льду уступил «Нэшвиллу» (3:6), «Торонто» одержал выездную победу над «Коламбусом» (2:1 ОТ), «Нью-Джерси» дома был сильнее «Сент-Луиса» (3:2 ОТ), у проигравшей команды одну голевую передачу отдал Павел Бучневич.
Пол Морис
Рик Токкет
Сергей Бобровский
Даниэл Владарж
05:21
Брэд Маршан
(Сэм Беннетт, Картер Верхэге)
07:43
Ноа Кэйтс
15:25
Антон Лунделл
25:16
Картер Верхэге
(Аарон Экблад, Сэм Беннетт)
27:57
Эмиль Андре
(Джейми Драйсдейл, Оуэн Типпетт)
28:12
Эмиль Андре
31:13
Матвей Мичков
(Джейми Драйсдейл, Эмиль Андре)
52:40
Бобби Бринк
59:14
Тайсон Форстер
(Трэвис Санхейм, Кэмерон Йорк)
59:36
Шон Кутюрье
(Кристиан Дворак)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит