Гол Капризова в овертайме принес «Миннесоте» победу над «Чикаго» в НХЛ

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. «Миннесота» обыграла «Чикаго» в овертайме со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Брок Фэйбер (40-я минута), Нико Штурм (43), Мэтт Болди (51) и Кирилл Капризов (62). У «Чикаго» отличились Джейсон Дикинсон (26), Коннор Бедард (33) и Артем Левшунов (46).
Капризов забросил 14-ю шайбу в сезоне, также на счету россиянина 14 голевых передач в 24 играх. Нападающие Яков Тренин, Данила Юров (оба — «Миннесота») и Илья Михеев («Чикаго») не отметились результативными действиями. Левшунов забросил дебютную шайбу в НХЛ, белорусский защитник «Чикаго» провел в лиге 40-й матч. В текущем сезоне он в 22 играх также отдал 11 голевых передач.
«Миннесота» и «Чикаго» выступают в Центральном дивизионе. «Миннесота» занимает третье место с 30 очками после 24 игр, «Чикаго» идет на пятой строчке таблицы с 25 очками после 23 игр. В следующем матче «Миннесота» примет «Колорадо» 28 ноября, «Чикаго» в ночь на 29 ноября по московскому времени дома сыграет с «Нэшвиллом».
Джефф Блэшилл
Джон Хайнс
Спенсер Найт
(00:00-61:38)
Филип Густавссон
(00:00-61:38)
04:44
Артем Левшунов
06:10
Мэтт Болди
08:25
Юнас Бродин
09:13
Коннор Бедард
22:49
Яков Тренин
25:41
Джейсон Дикинсон
28:24
Колтон Дач
28:24
Джейкоб Миддлтон
32:08
Коннор Бедард
(Тайлер Бертуцци, Сэм Ринцель)
33:00
Илья Михеев
39:46
Брок Фэйбер
(Мэтт Болди, Маркус Юханссон)
39:56
Луи Кревье
42:17
Нико Штурм
(Джейкоб Миддлтон, Юнас Бродин)
45:31
Артем Левшунов
(Коннор Бедард, Колтон Дач)
50:35
Мэтт Болди
(Юнас Бродин, Брок Фэйбер)
52:41
Коннор Мерфи
52:41
Яков Тренин
56:46
Джейкоб Миддлтон
60:53
Илья Михеев
61:38
Кирилл Капризов
(Мэтт Болди, Юэль Эрикссон Эк)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит