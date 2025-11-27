Ричмонд
Гол Капризова в овертайме принес «Миннесоте» победу над «Чикаго» в НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Миннесоты».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. «Миннесота» обыграла «Чикаго» в овертайме со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брок Фэйбер (40-я минута), Нико Штурм (43), Мэтт Болди (51) и Кирилл Капризов (62). У «Чикаго» отличились Джейсон Дикинсон (26), Коннор Бедард (33) и Артем Левшунов (46).

Капризов забросил 14-ю шайбу в сезоне, также на счету россиянина 14 голевых передач в 24 играх. Нападающие Яков Тренин, Данила Юров (оба — «Миннесота») и Илья Михеев («Чикаго») не отметились результативными действиями. Левшунов забросил дебютную шайбу в НХЛ, белорусский защитник «Чикаго» провел в лиге 40-й матч. В текущем сезоне он в 22 играх также отдал 11 голевых передач.

«Миннесота» и «Чикаго» выступают в Центральном дивизионе. «Миннесота» занимает третье место с 30 очками после 24 игр, «Чикаго» идет на пятой строчке таблицы с 25 очками после 23 игр. В следующем матче «Миннесота» примет «Колорадо» 28 ноября, «Чикаго» в ночь на 29 ноября по московскому времени дома сыграет с «Нэшвиллом».

Чикаго
3:4
0:0, 2:1, 1:2
ОТ
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
27.11.2025, 04:30 (МСК UTC+3)
United Center, 18933 зрителя
Главные тренеры
Джефф Блэшилл
Джон Хайнс
Вратари
Спенсер Найт
(00:00-61:38)
Филип Густавссон
(00:00-61:38)
1-й период
04:44
Артем Левшунов
06:10
Мэтт Болди
08:25
Юнас Бродин
09:13
Коннор Бедард
2-й период
22:49
Яков Тренин
25:41
Джейсон Дикинсон
28:24
Колтон Дач
28:24
Джейкоб Миддлтон
32:08
Коннор Бедард
(Тайлер Бертуцци, Сэм Ринцель)
33:00
Илья Михеев
39:46
Брок Фэйбер
(Мэтт Болди, Маркус Юханссон)
39:56
Луи Кревье
3-й период
42:17
Нико Штурм
(Джейкоб Миддлтон, Юнас Бродин)
45:31
Артем Левшунов
(Коннор Бедард, Колтон Дач)
50:35
Мэтт Болди
(Юнас Бродин, Брок Фэйбер)
52:41
Коннор Мерфи
52:41
Яков Тренин
56:46
Джейкоб Миддлтон
Овертайм
60:53
Илья Михеев
61:38
Кирилл Капризов
(Мэтт Болди, Юэль Эрикссон Эк)
Статистика
Чикаго
Миннесота
Штрафное время
20
18
Игра в большинстве
4
5
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше