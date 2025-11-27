Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.40
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.32
П2
3.43
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.00
П2
6.84
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Ванкувер
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
3
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Сан-Хосе
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Нэшвилл
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
1
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Филадельфия
4
П1
X
П2

Нападающий «Монреаля» Демидов забросил победную шайбу в матче с «Ютой»

Встреча завершилась со счетом 4:3.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. «Монреаль» обыграл «Юту» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Зак Болдук (11-я минута), Ник Сузуки (17, 44), Иван Демидов (45). У «Юты» отличились Барретт Хэйтон (30), Кайлер Ямамото (32), Майкл Карконе (44).

Демидов отличился в пятый раз в текущем сезоне. На счету российского форварда также 13 голевых передач в 22 матчах. В составе «Юты» одной голевой передачей отметился Михаил Сергачев, у защитника 16 очков (3 гола + 13 голевых передач) в 24 матчах сезона.

«Монреаль» поднялся на четвертое место в Атлантическом дивизионе, команда набрала 27 очков в 22 матчах. «Юта» идет на четвертом месте Центрального дивизиона с 27 очками после 24 встреч.

В следующем матче «Монреаль» на выезде сыграет с «Вегасом» в ночь на 29 ноября по московскому времени, «Юта» в этот же день в гостях встретится с «Далласом».

Юта
3:4
0:2, 3:0, 0:2
Монреаль
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
27.11.2025, 05:30 (МСК UTC+3)
Delta Center, 12478 зрителей
Главные тренеры
Андре Туриньи
Мартен Сан-Луи
Вратари
Карел Веймелка
(00:00-57:39)
Якуб Добеш
Карел Веймелка
(59:32-59:37)
1-й период
08:02
Джек Макбэйн
09:09
Джон Марино
10:38
Захари Болдюк
(Лэйн Хатсон, Ник Сузуки)
16:37
Ник Сузуки
(Захари Болдюк, Коул Кофилд)
17:20
Майкл Мэтисон
2-й период
29:07
Александр Каррье
29:43
Барретт Хэйтон
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
31:58
Кайлер Ямамото
(Логан Кули, Дилан Гюнтер)
33:52
Майкл Карконе
(Кевин Стенлунд, Джон Марино)
33:52
Брэндон Танев
33:52
Джаред Дэвидсон
33:52
Джаред Дэвидсон
3-й период
41:53
Кайлер Ямамото
43:20
Ник Сузуки
(Захари Болдюк, Брендан Галлахер)
44:47
Иван Демидов
(Оливер Капанен, Ноа Добсон)
47:57
Оливер Капанен
Статистика
Юта
Монреаль
Штрафное время
8
10
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
1
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит