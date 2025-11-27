Нападающий «Монреаля» Демидов забросил победную шайбу в матче с «Ютой»

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. «Монреаль» обыграл «Юту» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Зак Болдук (11-я минута), Ник Сузуки (17, 44), Иван Демидов (45). У «Юты» отличились Барретт Хэйтон (30), Кайлер Ямамото (32), Майкл Карконе (44).
Демидов отличился в пятый раз в текущем сезоне. На счету российского форварда также 13 голевых передач в 22 матчах. В составе «Юты» одной голевой передачей отметился Михаил Сергачев, у защитника 16 очков (3 гола + 13 голевых передач) в 24 матчах сезона.
«Монреаль» поднялся на четвертое место в Атлантическом дивизионе, команда набрала 27 очков в 22 матчах. «Юта» идет на четвертом месте Центрального дивизиона с 27 очками после 24 встреч.
В следующем матче «Монреаль» на выезде сыграет с «Вегасом» в ночь на 29 ноября по московскому времени, «Юта» в этот же день в гостях встретится с «Далласом».
Андре Туриньи
Мартен Сан-Луи
Карел Веймелка
(00:00-57:39)
Якуб Добеш
Карел Веймелка
(59:32-59:37)
08:02
Джек Макбэйн
09:09
Джон Марино
10:38
Захари Болдюк
(Лэйн Хатсон, Ник Сузуки)
16:37
Ник Сузуки
(Захари Болдюк, Коул Кофилд)
17:20
Майкл Мэтисон
29:07
Александр Каррье
29:43
Барретт Хэйтон
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
31:58
Кайлер Ямамото
(Логан Кули, Дилан Гюнтер)
33:52
Майкл Карконе
(Кевин Стенлунд, Джон Марино)
33:52
Брэндон Танев
33:52
Джаред Дэвидсон
33:52
Джаред Дэвидсон
41:53
Кайлер Ямамото
43:20
Ник Сузуки
(Захари Болдюк, Брендан Галлахер)
44:47
Иван Демидов
(Оливер Капанен, Ноа Добсон)
47:57
Оливер Капанен
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит