Малкин вошел в число претендентов на «Харт Трофи»

Малкин вошел в число претендентов на «Харт Трофи» по версии авторов сайта НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин занял 10-е место в списке претендентов на «Харт Трофи» по версии авторов сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По итогам голосования 16 экспертов Малкин набрал 3 очка. Первое место занял форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (70 очков), вторым стал нападающий «Чикаго Блэкхокс» Коннор Бедард (40), третьим — форвард «Сан-Хосе Шаркс» Макклин Селебрини (34).

Также в топ-10 вошли: 4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз», 28); 5. Давид Пастрняк («Бостон Брюинз», 26); 6. Лео Карлссон («Анахайм Дакс», 18); 7.Микко Рантанен («Даллас Старз», 5); 8. Кейл Макар («Колорадо Эвеланш», 4); 9. Джек Айкел («Вегас Голден Найтс», 4), 10. Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз», 3).

В текущем сезоне 39-летний Малкин с 24 очками (6 голов + 18 передач) в 22 матчах является лучшим бомбардиром команды и идет 29-м по количеству результативных баллов среди всех игроков лиги. Россиянин проводит свой последний сезон по контракту с «Пингвинз».

«Харт Трофи» вручается игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Победитель определяется голосованием членов Ассоциации журналистов лиги в каждом из городов, где есть клубы НХЛ. По итогам сезона-2024/25 «Харт Трофи» получил американский голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк.

