В НХЛ появились новые Кросби и Овечкин. Молодые звезды готовы заменить ветеранов?

Овечкин и Кросби. Первые номера драфтов 2004 и 2005 годов. Живые легенды «Вашингтона» и «Питтсбурга». Лица хоккея в России и Канаде. Безальтернативные капитаны сборных в своем прайме. Восторженных эпитетов к их игре много. Столкновение Ови и Сида до сих пор отмечается при встречах «Кэпиталз» и «Пингвинз». Оставшись верными своим клубам, два звездных форварда сохраняют стабильность на протяжении всей карьеры и не уходят с лидерских ролей. И вечный вопрос, кто успешнее и лучше, уверен, еще долго обсуждать будут и за океаном, и в России.