В НХЛ появились новые Кросби и Овечкин. Молодые звезды готовы заменить ветеранов?

Дебют в НХЛ первых номеров драфта всегда связан с большими ожиданиями. Интерес к талантливым юниорам подогревают задолго до их появления в лиге. Их называют Некстванами и наследниками легенд прошлого, основываясь на достижениях на молодежном уровне (CHL, USHL, NCAA).
За последние годы статус первого пика все реже гарантировал сверхуспешный старт в лиге. Последним игроком, раскрывшим свой выдающийся потенциал, можно считать Остона Мэттьюса. С натяжкой отнесем Джека Хьюза. Остальные игроки по разным причинам еще не оправдали возложенные ожидания и не доминируют так, как по юниорам.
Тенденцию готовы изменить победители драфтов 2023 и 2024 годов. Коннор Бедард и Маклин Селебрини, несмотря на возраст, штурмуют гонку бомбардиров НХЛ. Их соперничество уже сравнивают с легендарными дуэлями: Овечкин — Кросби, Макдэвид — Маккиннон.
Молодые канадцы зашли в НХЛ не без проблем, но на второй-третий сезон заиграли гораздо ярче: стабильно набирают очки и становятся полноценными лидерами своих команд. Уместно ли называть их дуэль новой обложкой НХЛ на долгие годы?
Овечкин и Кросби
Овечкин и Кросби. Первые номера драфтов 2004 и 2005 годов. Живые легенды «Вашингтона» и «Питтсбурга». Лица хоккея в России и Канаде. Безальтернативные капитаны сборных в своем прайме. Восторженных эпитетов к их игре много. Столкновение Ови и Сида до сих пор отмечается при встречах «Кэпиталз» и «Пингвинз». Оставшись верными своим клубам, два звездных форварда сохраняют стабильность на протяжении всей карьеры и не уходят с лидерских ролей. И вечный вопрос, кто успешнее и лучше, уверен, еще долго обсуждать будут и за океаном, и в России.
Александр и Сидни одновременно зашли в НХЛ. Это случилось в далеком сезоне-2005/06. С первого года между ними началась напряженная борьба, ставшая украшением лиги на долгие годы. Первый сезон справедливо остался за россиянином. Овечкин обошел Кросби по очкам и выиграл «Колдер Трофи», вручаемый лучшему новичку. С первых сезонов они задавали невероятный статистический темп — больше очка за игру в среднем. Разрывать НХЛ они начали с дебюта в лиге.
Второй сезон прошел с преимуществом Сида: он стал лидером по очкам и вместе с «Питтсбургом» дебютировал в плей-офф. А третий год оценивать уже сложнее: Кросби пропустил часть регулярки, тогда как Овечкин провел фантастический сезон и забрал «Морис Ришар» и «Арт Росс» за 112 очков (65+47), установив свой снайперский рекорд. В то же время Кросби блистал в плей-офф и добрался до финала Кубка Стэнли, став лучшим бомбардиром.
Макдэвид и Маккиннон
С кем только не сравнивали Макдэвида, первого номера драфта-2015. Когда человека еще с детских лет сопоставляют с великим Уэйном Гретцки — это о многом говорит. Вторым после Коннора тогда стал Джек Айкел, но долгое время в несчастном «Баффало» не давало американцу полноценно раскрыться и заиграть на свой потенциал. Его все увидят позднее уже в «Вегасе». А Макдэвида уместнее всего сравнивать с другим канадским гением — Нэйтаном Маккинноном из «Колорадо», ушедшим под первым пиком драфта-2013.
Последние сезоны эти парни вместе с Никитой Кучеровым делят «Арт Росс Трофи». Сдавать позиции они не намерены, но молодые гении из «Чикаго» и «Сан-Хосе» готовы уже сейчас подвинуть их. По состоянию на 27 ноября в топ-4 самых результативных игроков НХЛ — Маккиннон (39 очков), Селебрини (34), Макдэвид (34) и Бедард (33).
Коннор и Нэйтан уступают по результативности дебютным сезонам Овечкину и Кросби. Маккиннон и вовсе долго осваивался в «Колорадо»: первая регулярка с графиком «больше очка за матч» случилась только в сезоне-2017/18. Макдэвид зашел в лигу гораздо мощнее. Гроссмейстерские 100 очков лидер «Эдмонтона» выбил уже на второй год. Впрочем, каким бы ни сложился старт карьеры, сейчас эти парни — стабильные лидеры бомбардирской гонки и останутся в топе еще несколько сезонов.
Селебрини и Бедард
Новая эпоха в НХЛ уже наступила. Кросби, Овечкин, а вместе с ними и Евгений Малкин, которого неправильно оставлять на полях противостояния лидеров «Вашингтона» и «Питтсбурга», ушли на второй план. Лигу захватывают молодые таланты, совсем недавно выбранные под первыми номерами драфтов.
Столкновение Бедарда и Селебрини накладывается на клубные амбиции. Они попали в команды-аутсайдеры современной НХЛ, которые постепенно поднимаются с колен. Вера в светлое будущее франшиз во многом связана с Коннором и Маклином. Они должны стать лидерами команд на долгие годы: как Кросби для «Питтсбурга», как Овечкин для «Вашингтона», как Макдэвид для «Эдмонтона», а Маккиннон для «Колорадо».
На ведущие роли в НХЛ выходит новое поколение игроков. Новое — даже не по возрасту, а по технике и пониманию хоккея. А еще Бедард и Селебрини — давние приятели. С трудом представляю, как они закусятся между собой на льду, скинув краги. Основанное на взаимном уважении соперничество раскроется в другом: в голах и передачах, выигранных матчах и успехах команд. Через несколько лет встречи «Чикаго» и «Сан-Хосе» должны быть не менее горячими, чем матчи «Питтсбурга» и «Вашингтона».
Не за горами и время, когда увидим двух топ-нападающих в составе сборной Канады. Возможно, это случится не на ближайшей Олимпиаде в Милане, но уже на Играх-2030 они станут главными звездами своей страны.