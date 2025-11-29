Капризов вышел на 18-е место по голам в НХЛ среди россиян

Капризов обошел по голам в НХЛ Валерия Каменского, который в НХЛ выступал за «Колорадо», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Даллас» и «Нью-Джерси», вместе с «Колорадо» он стал обладателем Кубка Стэнли в 1996 году. В составе сборной СССР Каменский стал олимпийским чемпионом в 1988 году, а также трижды выиграл чемпионат мира (1986, 1989, 1990). 17-е место по голам в НХЛ среди россиян занимает Сергей Гончар (220 голов), лидирует по этому показателю лучший снайпер в истории лиги Александр Овечкин (908).