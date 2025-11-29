Передача Овечкина помогла «Вашингтону» одержать волевую победу

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча состоялась в столице США и завершилась волевой победой хозяев площадки со счетом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0), которые отыгрались со счета 0:2. В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Коннор Макмайкл (34-я минута), Энтони Бовиллье (54), Джейкоб Чикран (57) и Том Уилсон (60). У «Торонто» голами отметились Морган Райлли (4) и Мэттью Найз (23).
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на площадке 21 минуту игрового времени, нанес шесть бросков в створ ворот, применил один силовой прием и отметился голевой передачей. Личная результативная серия Овечкина составляет три матча. В 25 играх сезона-2025/26 40-летний россиянин набрал 23 очка (11 голов и 12 передач).
«Вашингтон» одержал третью победу подряд. «Торонто» потерпел восьмое поражение в десяти последних матча чемпионата НХЛ.
Спенсер Карбери
Крэйг Беруби
Логан Томпсон
Джозеф Уолл
(00:00-58:21)
Джозеф Уолл
(c 59:58)
03:07
Морган Райлли
(Николя Руа, Оливер Экман-Ларссон)
20:41
Морган Райлли
22:49
Мэттью Найз
(Остон Мэттьюс, Трой Стэчер)
24:31
Остон Мэттьюс
33:18
Коннор Макмайкл
(Том Уилсон, Алексей Протас)
53:16
Энтони Бовилье
(Александр Овечкин, Дилан Строум)
56:04
Джейкоб Чикран
(Райан Леонард, Коннор Макмайкл)
59:58
Том Уилсон
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит