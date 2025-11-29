«Питтсбург» с Малкиным обыграл «Коламбус»

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» обыграли «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 0:2, 2:0, 1:0). В составе «Питтсбурга» голами в основное время матча отметились Сидни Кросби (7-я и 49-я минуты) и Брайан Раст (41). Автором победной шайбы в овертайме стал Крис Летанг (61). У «Коламбуса» отличились Шон Монахан (14), Брендан Гонс (24) и Зак Веренски (40).
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин нанес два броска в створ ворот и заблокировал два броска. Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков один раз бросил в створ. Нападающий «Блю Джекетс» Егор Чинахов применил четыре силовых приема, заблокировал один бросок и один раз бросил в створ ворот. Защитник «мундиров» Иван Проворов нанес два броска, заблокировал один бросок и завершил матч с показателем полезности «минус 2».
«Питтсбург» одержал третью победу в пяти последних матчах чемпионата НХЛ. «Коламбус» потерпел четвертое поражение подряд.
Дин Эвасон
Дэн Мьюз
Джет Гривз
(00:00-18:20)
Тристан Джерри
(00:00-21:23)
Джет Гривз
(18:23-60:59)
Тристан Джерри
(22:46-60:59)
02:25
Зак Эштон-Риз
06:10
Сидни Кросби
(Крис Летанг)
13:40
Шон Монахэн
(Брендан Смит, Дэймон Северсон)
18:23
Кевин Хэйс
22:46
Кент Джонсон
23:51
Брендан Гонс
(Зак Веренски, Майлс Вуд)
27:12
Евгений Малкин
39:56
Зак Веренски
(Чарли Койл)
40:13
Брайан Раст
(Эрик Карлссон)
48:28
Сидни Кросби
(Томас Новак, Паркер Уотерспун)
60:59
Крис Летанг
(Томас Новак)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит