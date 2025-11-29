«Питтсбург» с Малкиным обыграл «Коламбус»

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин нанес два броска в створ ворот и заблокировал два броска. Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков один раз бросил в створ. Нападающий «Блю Джекетс» Егор Чинахов применил четыре силовых приема, заблокировал один бросок и один раз бросил в створ ворот. Защитник «мундиров» Иван Проворов нанес два броска, заблокировал один бросок и завершил матч с показателем полезности «минус 2».