Защитник «Анахайма» Минтюков забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

«Анахайм» возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона (31 очко в 23 играх), «Лос-Анджелес» идет вторым (29 очков в 23 матчах). В следующей встрече «Анахайм» вечером 30 ноября по московскому времени сыграет в гостях против «Чикаго», «Лос-Анджелес» в ночь на 30 ноября примет «Ванкувер».