Защитник «Анахайма» Минтюков забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков открыл счет голам в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), поразив ворота «Лос-Анджелеса» в домашнем матче регулярного чемпионата.
Встреча завершилась победой «Анахайма» в серии буллитов со счетом 5:4. В составе победителей голы забили Крис Крайдер (30-я минута), Олен Целльвегер (32), Минтюков (51) и Лео Карлссон (59). У проигравших отличились Алекс Лаферрье (18), Кевин Фиала (31), Алекс Тюркотт (44) и Джоэль Эдмундсон (47).
На счету 22-летнего Минтюкова 4 очка в нынешнем сезоне. В 21 матче он также сделал 3 результативные передачи.
«Анахайм» возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона (31 очко в 23 играх), «Лос-Анджелес» идет вторым (29 очков в 23 матчах). В следующей встрече «Анахайм» вечером 30 ноября по московскому времени сыграет в гостях против «Чикаго», «Лос-Анджелес» в ночь на 30 ноября примет «Ванкувер».
Джоэль Кенневилль
Джим Хиллер
Вилле Хуссо
(00:00-57:40)
Дарси Кемпер
(00:00-18:45)
Вилле Хуссо
(58:29-65:00)
Дарси Кемпер
(18:50-65:00)
17:48
Алекс Лафферье
(Брайан Дюмулин, Тревор Мур)
18:50
Радко Гудас
28:50
Александр Тюркотт
29:00
Крис Крайдер
(Трой Терри, Лео Карлссон)
30:03
Кевин Фиала
(Куинтон Байфилд, Бренд Кларк)
31:02
Олен Зеллвегер
(Алекс Киллорн, Лео Карлссон)
32:55
Бренд Кларк
43:23
Александр Тюркотт
(Бренд Кларк, Брайан Дюмулин)
46:53
Джоэль Эдмундсон
(Майки Андерсон, Тревор Мур)
50:42
Павел Минтюков
(Бекетт Сенекке, Мэйсон Мактавиш)
58:29
Лео Карлссон
(Джексон Лакомб, Мэйсон Мактавиш)
победный бросок: Трой Терри
(Анахайм)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит