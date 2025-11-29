Ричмонд
Защитник «Анахайма» Минтюков забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

Он отличился в матче против «Лос-Анджелеса».

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков открыл счет голам в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), поразив ворота «Лос-Анджелеса» в домашнем матче регулярного чемпионата.

Встреча завершилась победой «Анахайма» в серии буллитов со счетом 5:4. В составе победителей голы забили Крис Крайдер (30-я минута), Олен Целльвегер (32), Минтюков (51) и Лео Карлссон (59). У проигравших отличились Алекс Лаферрье (18), Кевин Фиала (31), Алекс Тюркотт (44) и Джоэль Эдмундсон (47).

На счету 22-летнего Минтюкова 4 очка в нынешнем сезоне. В 21 матче он также сделал 3 результативные передачи.

«Анахайм» возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона (31 очко в 23 играх), «Лос-Анджелес» идет вторым (29 очков в 23 матчах). В следующей встрече «Анахайм» вечером 30 ноября по московскому времени сыграет в гостях против «Чикаго», «Лос-Анджелес» в ночь на 30 ноября примет «Ванкувер».

Анахайм
5:4
0:1, 2:1, 2:2, 0:0
Б
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
29.11.2025, 00:05 (МСК UTC+3)
Honda Center, 17174 зрителя
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль
Джим Хиллер
Вратари
Вилле Хуссо
(00:00-57:40)
Дарси Кемпер
(00:00-18:45)
Вилле Хуссо
(58:29-65:00)
Дарси Кемпер
(18:50-65:00)
1-й период
17:48
Алекс Лафферье
(Брайан Дюмулин, Тревор Мур)
18:50
Радко Гудас
2-й период
28:50
Александр Тюркотт
29:00
Крис Крайдер
(Трой Терри, Лео Карлссон)
30:03
Кевин Фиала
(Куинтон Байфилд, Бренд Кларк)
31:02
Олен Зеллвегер
(Алекс Киллорн, Лео Карлссон)
32:55
Бренд Кларк
3-й период
43:23
Александр Тюркотт
(Бренд Кларк, Брайан Дюмулин)
46:53
Джоэль Эдмундсон
(Майки Андерсон, Тревор Мур)
50:42
Павел Минтюков
(Бекетт Сенекке, Мэйсон Мактавиш)
58:29
Лео Карлссон
(Джексон Лакомб, Мэйсон Мактавиш)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Трой Терри
(Анахайм)
Статистика
Анахайм
Лос-Анджелес
Штрафное время
2
4
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит