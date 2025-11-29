Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
4.64
X
4.32
П2
1.66
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.61
П2
8.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.09
П2
6.73
Хоккей. НХЛ
22:00
Рейнджерс
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.41
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.63
X
5.00
П2
4.64
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
3
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
3
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
5
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Калгари
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
3
:
Колорадо
2
П1
X
П2

Хоккеист «Сент-Луиса» Бучневич прервал безголевую серию из 16 матчей

Его команда обыграла «Оттаву».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич прервал серию из 16 матчей без голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Бучневич отличился на 46-й минуте домашней встречи регулярного чемпионата против «Оттавы» (4:3). У победителей голы также забили Оскар Сундквист (28), Джордан Кайру (43) и Мэттью Кессел (50). В составе проигравших шайбы забросили Шейн Пинто (31), Фабиан Зеттерлунд (39) и Давид Перрон (48).

В последний раз Бучневич забивал 26 октября в домашней игре с «Детройтом» (4:6). На счету форварда 3 гола и 8 результативных передач в 25 матчах регулярного чемпионата.

«Оттава» занимает 3-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 28 очками в 24 встречах. «Сент-Луис» располагается на 7-й позиции Центрального дивизиона, набрав 23 очка по итогам 25 игр. В следующем матче «Оттава» в ночь на 1 декабря сыграет в гостях против «Далласа», «Сент-Луис» днем ранее примет «Юту».

Сент-Луис
4:3
0:0, 1:2, 3:1
Оттава
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
29.11.2025, 00:05 (МСК UTC+3)
Enterprise Center, 18096 зрителей
Главные тренеры
Джим Монтгомери
Трэвис Грин
Вратари
Джордан Биннингтон
(00:00-06:09)
Леэви Мериляйнен
(00:00-57:13)
Джордан Биннингтон
(c 06:36)
1-й период
04:12
Кэм Фаулер
04:12
Тим Штюцле
06:36
Дрейк Батерсон
2-й период
20:31
Матье Джозеф
20:31
Логан Мэйлу
20:31
Дилан Козенс
27:59
Оскар Сундквист
(Натан Уокер, Матье Джозеф)
30:11
Шейн Пинто
(Майкл Амадио, Николас Матинпало)
30:30
Хэйден Ходжсон
35:37
Тим Штюцле
38:26
Фабиан Зеттерлунд
(Брэди Ткачак, Джейк Сандерсон)
3-й период
42:01
Джордан Кайру
(Роберт Томас, Джейк Нейберс)
45:33
Павел Бучневич
(Брэйден Шенн, Филип Броберг)
47:31
Дэвид Перрон
49:19
Мэтт Кэссел
(Пиус Сутер, Дилан Холлоуэй)
Статистика
Сент-Луис
Оттава
Штрафное время
6
10
Игра в большинстве
3
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит