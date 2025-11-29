Хоккеист «Сент-Луиса» Бучневич прервал безголевую серию из 16 матчей

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич прервал серию из 16 матчей без голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Бучневич отличился на 46-й минуте домашней встречи регулярного чемпионата против «Оттавы» (4:3). У победителей голы также забили Оскар Сундквист (28), Джордан Кайру (43) и Мэттью Кессел (50). В составе проигравших шайбы забросили Шейн Пинто (31), Фабиан Зеттерлунд (39) и Давид Перрон (48).
В последний раз Бучневич забивал 26 октября в домашней игре с «Детройтом» (4:6). На счету форварда 3 гола и 8 результативных передач в 25 матчах регулярного чемпионата.
«Оттава» занимает 3-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 28 очками в 24 встречах. «Сент-Луис» располагается на 7-й позиции Центрального дивизиона, набрав 23 очка по итогам 25 игр. В следующем матче «Оттава» в ночь на 1 декабря сыграет в гостях против «Далласа», «Сент-Луис» днем ранее примет «Юту».
Джим Монтгомери
Трэвис Грин
Джордан Биннингтон
(00:00-06:09)
Леэви Мериляйнен
(00:00-57:13)
Джордан Биннингтон
(c 06:36)
04:12
Кэм Фаулер
04:12
Тим Штюцле
06:36
Дрейк Батерсон
20:31
Матье Джозеф
20:31
Логан Мэйлу
20:31
Дилан Козенс
27:59
Оскар Сундквист
(Натан Уокер, Матье Джозеф)
30:11
Шейн Пинто
(Майкл Амадио, Николас Матинпало)
30:30
Хэйден Ходжсон
35:37
Тим Штюцле
38:26
Фабиан Зеттерлунд
(Брэди Ткачак, Джейк Сандерсон)
42:01
Джордан Кайру
(Роберт Томас, Джейк Нейберс)
45:33
Павел Бучневич
(Брэйден Шенн, Филип Броберг)
47:31
Дэвид Перрон
49:19
Мэтт Кэссел
(Пиус Сутер, Дилан Холлоуэй)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит