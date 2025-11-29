Ричмонд
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Автомобилист
П1
4.64
X
4.32
П2
1.66
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Барыс
П1
1.30
X
6.61
П2
8.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Лада
П1
1.50
X
5.00
П2
6.50
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
3
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
3
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
5
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Калгари
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
3
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2

Нападающий «Нью-Джерси» Грицюк оформил первый дубль в НХЛ

Его команда обыграла «Баффало» со счетом 5:0.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк в гостевом матче регулярного чемпионата против «Баффало» впервые забросил две шайбы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. Голы забили Нико Хишир (13-я минута), Грицюк (28, 57), Бренден Диллон (42) и Пол Коттер (46).

Грицюк проводит дебютный сезон в НХЛ. После 24 матчей нападающий набрал 12 очков (6 голов + 6 результативных передач).

«Нью-Джерси» возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона, набрав 33 очка в 24 матчах. «Баффало» замыкает Атлантический дивизион с 22 очками после 24 игр. В следующем матче «Нью-Джерси» в ночь на 30 ноября примет «Филадельфию», «Баффало» в этот же день сыграет в гостях против «Миннесоты».

Баффало
0:5
0:1, 0:1, 0:3
Нью-Джерси
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
29.11.2025, 00:05 (МСК UTC+3)
KeyBank Center, 19070 зрителей
Главные тренеры
Линди Рафф
Шелдон Киф
Вратари
Алекс Лайон
Джейк Аллен
1-й период
02:24
Тэйдж Томпсон
02:24
Стефан Ноесен
12:07
Нико Хишир
(Тимо Майер)
2-й период
27:45
Арсений Грицюк
(Ондржей Палат, Доусон Мерсер)
28:01
Коди Гласс
33:39
Джек Куинн
35:13
Арсений Грицюк
3-й период
41:39
Бренден Диллон
(Коннор Браун, Пол Коттер)
45:22
Пол Коттер
(Бренден Диллон)
56:49
Арсений Грицюк
(Ондржей Палат)
Статистика
Баффало
Нью-Джерси
Штрафное время
7
9
Игра в большинстве
2
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит