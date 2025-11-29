Нападающий «Нью-Джерси» Грицюк оформил первый дубль в НХЛ

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк в гостевом матче регулярного чемпионата против «Баффало» впервые забросил две шайбы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. Голы забили Нико Хишир (13-я минута), Грицюк (28, 57), Бренден Диллон (42) и Пол Коттер (46).
Грицюк проводит дебютный сезон в НХЛ. После 24 матчей нападающий набрал 12 очков (6 голов + 6 результативных передач).
«Нью-Джерси» возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона, набрав 33 очка в 24 матчах. «Баффало» замыкает Атлантический дивизион с 22 очками после 24 игр. В следующем матче «Нью-Джерси» в ночь на 30 ноября примет «Филадельфию», «Баффало» в этот же день сыграет в гостях против «Миннесоты».
Линди Рафф
Шелдон Киф
Алекс Лайон
Джейк Аллен
02:24
Тэйдж Томпсон
02:24
Стефан Ноесен
12:07
Нико Хишир
(Тимо Майер)
27:45
Арсений Грицюк
(Ондржей Палат, Доусон Мерсер)
28:01
Коди Гласс
33:39
Джек Куинн
35:13
Арсений Грицюк
41:39
Бренден Диллон
(Коннор Браун, Пол Коттер)
45:22
Пол Коттер
(Бренден Диллон)
56:49
Арсений Грицюк
(Ондржей Палат)
