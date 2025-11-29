Кросби вышел на 15-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Канадец забил 640-й гол в лиге и вышел на 15-е место в списке снайперов «регулярки» в истории, сравнявшись с Дэйвом Андрейчуком.
Ближайшая цель Кросби — Брендан Шэнахан, на счету которого 656 шайб. Лучшим снайпером НХЛ в истории является нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (908 голов).
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
29.11.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena, 18194 зрителя
Главные тренеры
Дин Эвасон
Дэн Мьюз
Вратари
Джет Гривз
(00:00-18:20)
Тристан Джерри
(00:00-21:23)
Джет Гривз
(18:23-60:59)
Тристан Джерри
(22:46-60:59)
1-й период
02:25
Зак Эштон-Риз
06:10
Сидни Кросби
(Крис Летанг)
13:40
Шон Монахэн
(Брендан Смит, Дэймон Северсон)
18:23
Кевин Хэйс
2-й период
22:46
Кент Джонсон
23:51
Брендан Гонс
(Зак Веренски, Майлс Вуд)
27:12
Евгений Малкин
39:56
Зак Веренски
(Чарли Койл)
3-й период
40:13
Брайан Раст
(Эрик Карлссон)
48:28
Сидни Кросби
(Томас Новак, Паркер Уотерспун)
Овертайм
60:59
Крис Летанг
(Томас Новак)
Статистика
Коламбус
Питтсбург
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит
