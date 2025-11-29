Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
4.64
X
4.32
П2
1.66
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.61
П2
8.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.09
П2
6.73
Хоккей. НХЛ
22:00
Рейнджерс
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.41
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.63
X
5.00
П2
4.64
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
3
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
3
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
5
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Калгари
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
3
:
Колорадо
2
П1
X
П2

Кросби вышел на 15-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбус Блю Джекетс».

Канадец забил 640-й гол в лиге и вышел на 15-е место в списке снайперов «регулярки» в истории, сравнявшись с Дэйвом Андрейчуком.

Ближайшая цель Кросби — Брендан Шэнахан, на счету которого 656 шайб. Лучшим снайпером НХЛ в истории является нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (908 голов).

Коламбус
3:4
1:1, 2:0, 0:2
ОТ
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
29.11.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena, 18194 зрителя
Главные тренеры
Дин Эвасон
Дэн Мьюз
Вратари
Джет Гривз
(00:00-18:20)
Тристан Джерри
(00:00-21:23)
Джет Гривз
(18:23-60:59)
Тристан Джерри
(22:46-60:59)
1-й период
02:25
Зак Эштон-Риз
06:10
Сидни Кросби
(Крис Летанг)
13:40
Шон Монахэн
(Брендан Смит, Дэймон Северсон)
18:23
Кевин Хэйс
2-й период
22:46
Кент Джонсон
23:51
Брендан Гонс
(Зак Веренски, Майлс Вуд)
27:12
Евгений Малкин
39:56
Зак Веренски
(Чарли Койл)
3-й период
40:13
Брайан Раст
(Эрик Карлссон)
48:28
Сидни Кросби
(Томас Новак, Паркер Уотерспун)
Овертайм
60:59
Крис Летанг
(Томас Новак)
Статистика
Коламбус
Питтсбург
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше