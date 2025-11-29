Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
4.64
X
4.32
П2
1.66
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.61
П2
8.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.09
П2
6.73
Хоккей. НХЛ
22:00
Рейнджерс
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.41
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.63
X
5.00
П2
4.64
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
3
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
3
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
5
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Калгари
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
3
:
Колорадо
2
П1
X
П2

Передача Свечкова помогла «Нэшвиллу» победить «Чикаго» в матче НХЛ

Пас Свечкова на Стэмкоса помог «Нэшвиллу» победить «Чикаго» в матче НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. «Нэшвилл Предаторз» обыграл «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Чикаго завершилась со счетом 4:3 (0:1, 3:1, 1:1) в пользу гостей, у которых отличились Мэттью Вуд (22-я минута), Стивен Стэмкос (28), Люк Эвангелиста (37) и Райан О’Райлли (48). В составе проигравших шайбами отметились Райан Донато (20), Райан Грин (36) и Теуво Терявяйнен (51).

Нападающий «Нэшвилла» Федор Свечков отметился результативным пасом на Стэмкоса, всего на счету 22-летнего россиянина 3 очка (1 гол + 2 передачи) в 22 матчах.

«Нэшвилл» с 20 очками занимает последнее, восьмое место в таблице Центрального дивизиона, «Чикаго» (25 очков) потерпел пятое поражение подряд и идет пятым.

В другом матче дня «Даллас Старз» обыграл дома «Юту Маммот» со счетом 4:3 (1:2, 3:1, 0:0).

Чикаго
3:4
1:0, 1:3, 1:1
Нэшвилл
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
29.11.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
United Center, 19755 зрителей
Главные тренеры
Джефф Блэшилл
Эндрю Брюнетт
Вратари
Арвид Содерблум
(00:00-12:30)
Юусе Сарос
(00:00-28:31)
Арвид Содерблум
(12:55-59:10)
Юусе Сарос
(c 28:44)
1-й период
12:55
Ник Пербикс
15:07
Брэди Шей
15:07
Брэди Шей
19:10
Райан Донато
(Андре Бураковски, Сэм Ринцель)
2-й период
21:46
Мэттью Вуд
(Николас Хэг)
27:18
Стивен Стэмкос
(Федор Свечков, Ник Бланкенбург)
28:44
Артем Левшунов
33:25
Колтон Дач
33:25
Оззи Висблатт
33:25
Майк Маккэррон
35:14
Райан Грин
(Оливер Мур)
36:27
Люк Евангелиста
(Райан О`Райлли, Стивен Стэмкос)
3-й период
47:15
Райан О`Райлли
(Люк Евангелиста, Ник Пербикс)
50:28
Теуво Терявяйнен
(Фрэнк Назар, Вьятт Кайсер)
56:31
Сэм Ринцель
Статистика
Чикаго
Нэшвилл
Штрафное время
6
10
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит