Передача Свечкова помогла «Нэшвиллу» победить «Чикаго» в матче НХЛ

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. «Нэшвилл Предаторз» обыграл «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Чикаго завершилась со счетом 4:3 (0:1, 3:1, 1:1) в пользу гостей, у которых отличились Мэттью Вуд (22-я минута), Стивен Стэмкос (28), Люк Эвангелиста (37) и Райан О’Райлли (48). В составе проигравших шайбами отметились Райан Донато (20), Райан Грин (36) и Теуво Терявяйнен (51).
Нападающий «Нэшвилла» Федор Свечков отметился результативным пасом на Стэмкоса, всего на счету 22-летнего россиянина 3 очка (1 гол + 2 передачи) в 22 матчах.
«Нэшвилл» с 20 очками занимает последнее, восьмое место в таблице Центрального дивизиона, «Чикаго» (25 очков) потерпел пятое поражение подряд и идет пятым.
В другом матче дня «Даллас Старз» обыграл дома «Юту Маммот» со счетом 4:3 (1:2, 3:1, 0:0).
