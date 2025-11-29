Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
4.64
X
4.32
П2
1.66
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.61
П2
8.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.09
П2
6.73
Хоккей. НХЛ
22:00
Рейнджерс
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.41
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.63
X
5.00
П2
4.64
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
3
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
3
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
5
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Калгари
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
3
:
Колорадо
2
П1
X
П2

Овечкин вышел на 22-е место по числу матчей в НХЛ

В игре с «Торонто» 40-летний россиянин отдал голевую передачу, «Вашингтон» победил со счетом 4:2.

Источник: РБК Спорт

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Коннор Макмайкл (34-я минута), Энтони Бовиллье (54), Джейкоб Чикран (57) и Том Уилсон (60). У проигравших отличились Морган Райлли (4) и Мэттью Найз (23).

40-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на площадке 21 минуту, нанес шесть бросков и отметился голевой передачей. В нынешнем сезоне на счету россиянина 23 (11+12) очка.

По количеству сыгранных матчей в карьере в НХЛ (1516) Овечкин поднялся на 22-е место, догнав Мэтта Каллена. Рекордсменом по этому показателю является Патрик Марло (1779). Среди действующих игроков Овечкин уступает только защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бернсу (1521).

Вашингтон
4:2
0:1, 1:1, 3:0
Торонто
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
29.11.2025, 01:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Крэйг Беруби
Вратари
Логан Томпсон
Джозеф Уолл
(00:00-58:21)
Джозеф Уолл
(c 59:58)
1-й период
03:07
Морган Райлли
(Николя Руа, Оливер Экман-Ларссон)
2-й период
20:41
Морган Райлли
22:49
Мэттью Найз
(Остон Мэттьюс, Трой Стэчер)
24:31
Остон Мэттьюс
33:18
Коннор Макмайкл
(Том Уилсон, Алексей Протас)
3-й период
53:16
Энтони Бовилье
(Александр Овечкин, Дилан Строум)
56:04
Джейкоб Чикран
(Райан Леонард, Коннор Макмайкл)
59:58
Том Уилсон
Статистика
Вашингтон
Торонто
Штрафное время
0
4
Игра в большинстве
2
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
