Овечкин вышел на 22-е место по числу матчей в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Коннор Макмайкл (34-я минута), Энтони Бовиллье (54), Джейкоб Чикран (57) и Том Уилсон (60). У проигравших отличились Морган Райлли (4) и Мэттью Найз (23).
40-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на площадке 21 минуту, нанес шесть бросков и отметился голевой передачей. В нынешнем сезоне на счету россиянина 23 (11+12) очка.
По количеству сыгранных матчей в карьере в НХЛ (1516) Овечкин поднялся на 22-е место, догнав Мэтта Каллена. Рекордсменом по этому показателю является Патрик Марло (1779). Среди действующих игроков Овечкин уступает только защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бернсу (1521).
Спенсер Карбери
Крэйг Беруби
Логан Томпсон
Джозеф Уолл
(00:00-58:21)
Джозеф Уолл
(c 59:58)
03:07
Морган Райлли
(Николя Руа, Оливер Экман-Ларссон)
20:41
Морган Райлли
22:49
Мэттью Найз
(Остон Мэттьюс, Трой Стэчер)
24:31
Остон Мэттьюс
33:18
Коннор Макмайкл
(Том Уилсон, Алексей Протас)
53:16
Энтони Бовилье
(Александр Овечкин, Дилан Строум)
56:04
Джейкоб Чикран
(Райан Леонард, Коннор Макмайкл)
59:58
Том Уилсон
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит