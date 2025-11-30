Кучеров помог «Тампе» одержать седьмую подряд победу в НХЛ

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанес поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Нью-Йорке, закончилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу гостей. У победителей дубль оформил Брэндон Хэйгел (11-я и 29-я минуты), по разу отличились Ник Пол (43) и Джейк Генцел (60). Россиянин Никита Кучеров сделал три результативные передачи. Шайба гостей на счету Джей Ти Миллера (38), голкипер Игорь Шестеркин отразил 31 бросок и отметился двумя минутами штрафа.
Для Кучерова этот матч стал 50-м в карьере с тремя или более ассистами, он стал девятым игроком в истории НХЛ по скорости достижения этого рубежа (826 игр). Также россиянин продлил свою результативную серию до девяти игр и теперь имеет как минимум одну результативную серию из девяти или более игр в пяти сезонах подряд.
«Тампа» одержала седьмую победу подряд и с 34 очками идет на первом месте в таблице Атлантического дивизиона, «Рейнджерс» (28 очков) располагаются на седьмой позиции в Столичном дивизионе.
Майк Салливан
Джон Купер
Игорь Шестеркин
(00:00-57:27)
Йонас Йоханссон
Игорь Шестеркин
(58:26-58:45)
Игорь Шестеркин
(c 59:42)
10:53
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Даррен Раддиш)
15:48
Шарль-Эдуард Д'Астус
24:16
Мэттью Робертсон
28:57
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Даррен Раддиш)
37:31
Джей Ти Миллер
(Адам Фокс, Мика Зибанежад)
39:41
Игорь Шестеркин
42:02
Ник Пол
(Никита Кучеров, Шарль-Эдуард Д'Астус)
51:56
Гейдж Гонсалвес
59:42
Джейк Гюнцель
(Янни Гурд, Даррен Раддиш)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит