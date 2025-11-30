Гол Демидова не спас «Монреаль» от поражения в матче НХЛ с «Колорадо»

Встреча, которая прошла в субботу в Денвере, закончилась со счетом 7:2 (2:0, 3:1, 2:1). У победителей отличились Брок Нельсон (8-я и 24-я минуты), Габриэль Ландескуг (14, 47), Брент Бёрнс (21), Натан Маккиннон (40), Девон Тэйвз (43). Голы гостей на счету россиянина Ивана Демидова (29) и Лэйна Хатсона (46).