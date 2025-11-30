Клуб «Баффало» в серии буллитов победил «Миннесоту» в матче НХЛ

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Клуб «Баффало Сейбрз» в серии буллитов одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Миннесоте завершилась со счетом 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе «Баффало» шайбы забросили Бек Маленстин (13-я минута) и Джош Доун (47). У «Миннесоты» отличились российский нападающий Кирилл Капризов (10), которому ассистировал его соотечественник Данила Юров, и Мэттью Болди (15). Победный буллит реализовал хоккеист «Баффало» Ноа Эстлунд.
Капризов признан третьей звездой матча, он забивает на протяжении пяти игр подряд. Юров набрал седьмое очко в сезоне (3+4).
«Баффало» (24 очка) занимает последнюю, восьмую строчку в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Миннесота» с 33 баллами располагается на третьем месте в Центральном дивизионе.
Результаты других встреч:
«Нэшвилл Предаторз» — «Виннипег Джетс» — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2);
«Питтсбург Пингвинз» — «Торонто Мейпл Лифс» — 2:7 (1:2, 0:3, 1:2).