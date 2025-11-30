«Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси» в матче НХЛ

Матвей Мичков забросил свои 33-ю и 34-ю шайбы в карьере и стал четвертым в списке бомбардиров в возрасте до 21 года, обойдя Питера Зезеля. Больше голов только у Эрика Линдроса (76), Симона Ганье (47) и Майка Риччи (41).