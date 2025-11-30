«Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси» в матче НХЛ

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Нью-Джерси завершилась со счетом 5:3 (1:1, 3:1, 1:1) в пользу гостей. В составе «Филадельфии» дублями отметились российский нападающий Матвей Мичков (21-я и 24-я минуты) и Оуэн Типпетт (6, 60), шайбу также забросил Тревор Зеграс (34). У «Нью-Джерси» отличились Шимон Немец (13), Тимо Майер (40) и Доусон Мерсер (47).
Матвей Мичков забросил свои 33-ю и 34-ю шайбы в карьере и стал четвертым в списке бомбардиров в возрасте до 21 года, обойдя Питера Зезеля. Больше голов только у Эрика Линдроса (76), Симона Ганье (47) и Майка Риччи (41).
«Нью-Джерси» с 33 очками лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона, где «Филадельфия» (31 очко) занимает третье место.
Результаты других матчей:
«Сиэтл Кракен» — «Эдмонтон Ойлерз» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1);
«Бостон Брюинз» — «Детройт Ред Уингз» — 3:2, в серии буллитов (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0);
«Сент-Луис Блюз» — «Юта Маммот» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).