Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.53
П2
5.20
Хоккей. НХЛ
21:00
Айлендерс
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.63
X
4.41
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
23:30
Чикаго
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.47
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
2
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
2
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Бостон
3
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
3
:
Филадельфия
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Виннипег
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Торонто
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
0
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
7
:
Монреаль
2
П1
X
П2

«Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси» в матче НХЛ

Дубль Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Нью-Джерси завершилась со счетом 5:3 (1:1, 3:1, 1:1) в пользу гостей. В составе «Филадельфии» дублями отметились российский нападающий Матвей Мичков (21-я и 24-я минуты) и Оуэн Типпетт (6, 60), шайбу также забросил Тревор Зеграс (34). У «Нью-Джерси» отличились Шимон Немец (13), Тимо Майер (40) и Доусон Мерсер (47).

Матвей Мичков забросил свои 33-ю и 34-ю шайбы в карьере и стал четвертым в списке бомбардиров в возрасте до 21 года, обойдя Питера Зезеля. Больше голов только у Эрика Линдроса (76), Симона Ганье (47) и Майка Риччи (41).

«Нью-Джерси» с 33 очками лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона, где «Филадельфия» (31 очко) занимает третье место.

Результаты других матчей:

«Сиэтл Кракен» — «Эдмонтон Ойлерз» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1);

«Бостон Брюинз» — «Детройт Ред Уингз» — 3:2, в серии буллитов (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0);

«Сент-Луис Блюз» — «Юта Маммот» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).