Ассист Дорофеева помог «Вегасу» обыграть «Сан-Хосе» в матче НХЛ

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Клуб «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Неваде завершилась со счетом 4:3 (1:1, 3:2, 0:0) в пользу «Вегаса». В составе победителей дублем отметился Томаш Гертл (17-я и 33-я минуты), шайбы также забросили Колтон Сиссонс (26) и Митч Марнер (28). У «Сан-Хосе» дубль оформил Уилл Смит (8, 35), также отличился Виллиам Эклунд (40).
Российский защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов оформил 14-й ассист в сезоне. Его соотечественник, нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев отметился шестой результативной передачей, всего в активе игрока 17 очков (11+6) в текущем сезоне.
«Вегас» (30 очков) занимает третье место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, где «Сан-Хосе» с 27 баллами занимает пятую строчку.
В другом матче клуб «Лос-Анджелес Кингз» в овертайме обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).