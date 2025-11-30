Ассист Дорофеева помог «Вегасу» обыграть «Сан-Хосе» в матче НХЛ

Встреча в Неваде завершилась со счетом 4:3 (1:1, 3:2, 0:0) в пользу «Вегаса». В составе победителей дублем отметился Томаш Гертл (17-я и 33-я минуты), шайбы также забросили Колтон Сиссонс (26) и Митч Марнер (28). У «Сан-Хосе» дубль оформил Уилл Смит (8, 35), также отличился Виллиам Эклунд (40).