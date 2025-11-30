Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.53
П2
5.20
Хоккей. НХЛ
21:00
Айлендерс
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.63
X
4.41
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
23:30
Чикаго
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.47
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
2
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
2
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Бостон
3
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
3
:
Филадельфия
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Виннипег
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Торонто
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
0
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
7
:
Монреаль
2
П1
X
П2

Ассист Дорофеева помог «Вегасу» обыграть «Сан-Хосе» в матче НХЛ

«Вегас» одержал победу над «Сан-Хосе» в НХЛ благодаря передаче Дорофеева.

Источник: Reuters

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Клуб «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Неваде завершилась со счетом 4:3 (1:1, 3:2, 0:0) в пользу «Вегаса». В составе победителей дублем отметился Томаш Гертл (17-я и 33-я минуты), шайбы также забросили Колтон Сиссонс (26) и Митч Марнер (28). У «Сан-Хосе» дубль оформил Уилл Смит (8, 35), также отличился Виллиам Эклунд (40).

Российский защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов оформил 14-й ассист в сезоне. Его соотечественник, нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев отметился шестой результативной передачей, всего в активе игрока 17 очков (11+6) в текущем сезоне.

«Вегас» (30 очков) занимает третье место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, где «Сан-Хосе» с 27 баллами занимает пятую строчку.

В другом матче клуб «Лос-Анджелес Кингз» в овертайме обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).