Овечкин занял чистое 22-е место в истории по числу матчей в НХЛ

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял чистое 22-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Вашингтон» гостит у «Нью-Йорк Айлендерс» в рамках регулярного первенства. Овечкин участвует в игре. Для 40-летнего форварда этот матч стал 1517-м в карьере в «регулярках» НХЛ.
По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги Овечкин обошел Мэтта Каллена и занял чистое 22-е место рейтинга по этому показателю. Рекордсменом лиги является Патрик Марло, который за свою карьеру провел 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бернсу (1522 матча).