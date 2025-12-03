Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04.12
Нью-Джерси
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.40
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
04.12
Монреаль
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.40
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
04.12
Филадельфия
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
04.12
Анахайм
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.50
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
04.12
Сан-Хосе
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.46
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
4
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
0
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Металлург Мг
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
6
:
Спартак
7
П1
X
П2

«Тампа» отправила российского защитника Грошева в АХЛ

Пресс-служба «Тампы» сообщает, что российский защитник Максим Грошев отправлен в команду АХЛ «Сиракьюз Кранч».

Источник: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Напомним, 25 ноября Грошев был вызван «Тампой» из АХЛ на замену травмированному Эрику Чернаку.

23-летний Грошев в АХЛ провел 19 матчей за «Сиракьюз» в этом сезоне, отдал семь голевых передач и заработал восемь штрафных минут с показателем полезности «+8». Игрок обороны лидирует среди всех игроков «Сиракьюз» по показателю полезности, а также занимает второе место среди всех защитников «Сиракьюз» по передачам и очкам. В текущем сезоне НХЛ Максим сыграл две игры, в которых забил один гол.

«Тампа» выбрала Грошева на драфте 2020 года в третьем раунде под общим 85-м номером.