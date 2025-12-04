Лед тронули: как Демидов, Никишин и Грицюк раскрываются в НХЛ

В этом сезоне в НХЛ полноценно закрепились сразу несколько молодых российских хоккеистов. Иван Демидов блистает в «Монреале», Александр Никишин с ходу стал одним из ведущих игроков «Каролины», Арсений Грицюк влюбил в себя болельщиков «Нью-Джерси», а Данила Юров уже играет в первой тройке «Миннесоты» с Кириллом Капризовым. Подробнее о наших новичках в лучшей хоккейной лиге мира — в материале «Известий».
Демидов: постепенный переход в лидеры
Наверное, от Ивана Демидова ждали чуть большего, чем 19 (6+13) очков в 24 матчах, но пока российский нападающий постепенно приходит к роли лидера атак «Монреаля». В «Канадиенс» есть Коул Коуфилд, Ник Сухуки и Юрай Слафковски, и Демидов уже не уступает им по уровню игры, но его пока используют не так активно. Порой Иван играет по 12 минут за матч и не выходит на решающие отрезки, когда команда ведет в счете. Плюс игра без шайбы Демидова пока оставляет желать лучшего.
Пожалуй, главный конкурент россиянина в борьбе за «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку) — первый номер драфта-2025, защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер. Он и по очкам не уступает Демидову, и в обороне неплох. Но у Демидова еще есть время, чтобы заявить о себе, а особенно ценно то, что пять из шести своих голов Иван забил в третьем периоде.
— Демидов великолепно проявляет себя в первом полноценном сезоне, — отметил главный тренер «Монреаля» Мартен Сен-Луи. — Он молод и наивен, поэтому я не боялся вводить в состав этого талантливого игрока еще в апреле, когда Иван только приехал из России. Сейчас он прибавил в понимании игры, выходит на лед с большой уверенностью. Чувствую, что этот сезон должен сложиться для него удачно. Мы рассчитываем на его результативные действия.
Никишин: лидер обороны «Каролины»
Вот уж в чьем успехе перед отъездом за океан не было сомнений, так это Александра Никишина. Все последние годы выступавший за СКА игрок был лучшим защитником КХЛ с большим отрывом, и если бы не действовавший длительный контракт с армейцами, давно поехал бы в «Каролину».
Никишин уже играет почти по 20 минут за матч, а по показателю «плюс-минус» долгое время вообще лидировал во всей лиге. Стабильность и основательность российского защитника пришлась по душе главному тренеру «Харрикейнс» Роду Бриндамору, так что у Никишина большое будущее в «Каролине», а команда выглядит одним из главных фаворитов сезона на Востоке.
— Александру еще требуется время для полного раскрытия в НХЛ, ему необходимо привыкнуть к новой среде, — подчеркнул главный тренер «Каролины» Род Бриндамор. — В первую очередь речь про языковой барьер. Однако его прогресс виден день ото дня. В течение нескольких лет в его лице «Каролина» может получить элитного защитника.
Грицюк: любовь фанатов и супербросок
Адаптация Арсения Грицюка в «Нью-Джерси» не затянулась — во многом благодаря тому, что он неплохо говорит на английском. «У него достаточно хорошая база английского языка. Он очень много понимает, поэтому ему не приходится ни переводить, ни объяснять. Какие-то вещи спрашивает, но знание языка — это большой плюс для него», — уверен одноклубник Грицюка Евгений Дадонов.
Арсений активно ведет свой Telegram-канал, а после его дебюта в НХЛ на него начали активно подписываться североамериканцы, полюбившие открытость Грицюка. Но не только поведением вне льда хорош нападающий — Грицюк отлично понимает игру, умеет завершать атаки и уже выходит в ведущих сочетаниях «Девилз».
— Грицюк хорошо действует без шайбы, хороший игрок c отличными рефлексами, — сказал главный тренер «Нью-Джерси» Шелдон Киф. — Чаще всего мы говорили о его игре с шайбой и ее контроле. Это тонкая грань для любого талантливого хоккеиста: он уверен в своих атакующих навыках и чувствует, что может что-то сделать. Грицюк теряет шайбу гораздо чаще, чем нам хотелось бы, но в то же время он забивает и делает розыгрыши. Нам нужно продолжать работать с ним над балансом, сейчас хоккей становится лучше, а конкуренция — выше. Тогда контроль шайбы становится еще важнее. Так что это следующий момент, которому он сейчас учится.
Юров и Шабанов: стремительный прогресс
Травмы Райана Хартмана и Марко Росси открыли Даниле Юрову путь в первое звено «Миннесоты». Дебютант НХЛ постепенно осваивается в новой лиге. Главный тренер «Уайлд» Джон Хайнс использовал нападающего в разных сочетаниях. И Юров абсолютно точно готов выходить на любой позиции: в «Металлурге» у Андрея Разина он развил универсальные навыки и прокачал игру в центре. Теперь он выходит в первой тройке с Кириллом Капризовым и Матсом Зуккарелло.
Юров начинал с четвертой тройки и минимального игрового времени, а теперь выходит в первом звене и получает по 15 минут за матч — отличный рост за полтора месяца регулярного чемпионата. Пока Данила не играет в первой спецбригаде большинства, но это вопрос времени — Юров уже добился многого, а ведь это только дебютный сезон для российского нападающего.
Североамериканская карьера у новичка «Айлендерс» Максима Шабанова началась не лучшим образом. Проблемы с результативностью возникали и в предсезонных матчах, и в начале регулярного чемпионата. А как только россиянин выдал серию из двух встреч с набранными очками, он тут же получил повреждение, из-за которого пропустил аж 12 игр. Любой хоккеист без большого контракта за такой срок может лишиться места в основе. Что уж говорить о новичке.
Но после возвращения Шабанов стал стабильно набирать очки, а в матче с «Детройтом» вообще сделал дубль. Квинтэссенцией доверия к Максиму стал матч с «Филадельфией», в котором российский нападающий провел на льду более 22 минут. Шабанов должен закрепляться в топ-6 уже в ближайшее время.
Артур Хайруллин