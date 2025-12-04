Лед тронули: как Демидов, Никишин и Грицюк раскрываются в НХЛ

— Грицюк хорошо действует без шайбы, хороший игрок c отличными рефлексами, — сказал главный тренер «Нью-Джерси» Шелдон Киф. — Чаще всего мы говорили о его игре с шайбой и ее контроле. Это тонкая грань для любого талантливого хоккеиста: он уверен в своих атакующих навыках и чувствует, что может что-то сделать. Грицюк теряет шайбу гораздо чаще, чем нам хотелось бы, но в то же время он забивает и делает розыгрыши. Нам нужно продолжать работать с ним над балансом, сейчас хоккей становится лучше, а конкуренция — выше. Тогда контроль шайбы становится еще важнее. Так что это следующий момент, которому он сейчас учится.