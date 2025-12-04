Ричмонд
У Овечкина новый челлендж: теперь он гонится еще за одним рекордом Гретцки

Нападающий «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Сан-Хосе».

Источник: AP 2024

Если вы думали, что Александра Овечкина больше не интересуют рекорды, то сильно ошибались. После того как пало заветное достижение Уэйна Гретцки по голам за регулярный чемпионат, Овечкин принялся штурмовать еще одну вершину — первое место по голам за регулярку и плей-офф суммарно.

«Сан-Хосе» в последнее время набрал ход — разыгрались молодые звезды Маклин Селебрини и Уилл Смит, а в воротах шикарен Ярослав Аскаров. Но матч с «Вашингтоном» для молодого российского вратаря не задался с самого начала. Овечкин открыл счет в матче, первым сориентировавшись на пятаке, и это было только начало. К концу периода «столичные» отправили в ворота Аскарова еще три шайбы, после чего его сменил Алекс Неделькович.

Но и американский вратарь недолго оставался сухим: уже в начале второго периода Овечкин первым успел на отскок от Недельковича и отправил шайбу в ворота.

Этот гол стал для Овечкина 911-м в регулярном чемпионате, а с учетом плей-офф российский форвард поразил ворота соперников уже 988 раз. И тут совсем не за горами еще один рекорд Гретцки: до показателя легендарного канадца осталось всего 28 шайб. Учитывая то, какую форму набрал россиянин, это не выглядит недостижимым результатом.

От сухого поражения «Шаркс» спас Дмитрий Орлов — после его броска подправил шайбу словацкий нападающий Павол Регенда. Хотя изначально гол записали именно на российского защитника.

«Кэпиталз» довели серию побед до шести матчей и выглядят все увереннее. В отличие от прошлого сезона на Овечкина уже не давит груз рекорда — все следили за Великой погоней, но сейчас важнее другое. У легендарного нападающего, судя по всему, последний шанс выиграть Кубок Стэнли. Учитывая результаты и игру команды, этот шанс кажется очень даже неплохим.

Сан-Хосе
1:7
0:4, 0:2, 1:1
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
4.12.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
SAP Center
Главные тренеры
Райан Варсофски
Спенсер Карбери
Вратари
Ярослав Аскаров
(00:00-17:07)
Чарли Линдгрен
Алекс Неделькович
(c 17:07)
1-й период
05:00
Энтони Бовилье
08:25
Александр Овечкин
(Мэтт Рой)
10:05
Сонни Милано
(Деклэйн Чисхольм, Тревор ван Римсдайк)
10:05
Командный штраф
13:35
Райан Леонард
(Тревор ван Римсдайк, Брендон Духайм)
15:48
Энтони Бовилье
17:07
Брендон Духайм
(Алексей Протас)
2-й период
20:59
Марио Ферраро
22:41
Александр Овечкин
(Джейкоб Чикран, Райан Леонард)
39:34
Дилан Строум
(Райан Леонард, Мэтт Рой)
3-й период
41:03
Райан Леонард
(Мэтт Рой, Чарли Линдгрен)
44:05
Ник Дауд
51:36
Сонни Милано
52:58
Павол Регенда
(Адам Годетт, Дмитрий Орлов)
52:58
Командный штраф
Статистика
Сан-Хосе
Вашингтон
Штрафное время
4
10
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
