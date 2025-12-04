У Овечкина новый челлендж: теперь он гонится еще за одним рекордом Гретцки

Если вы думали, что Александра Овечкина больше не интересуют рекорды, то сильно ошибались. После того как пало заветное достижение Уэйна Гретцки по голам за регулярный чемпионат, Овечкин принялся штурмовать еще одну вершину — первое место по голам за регулярку и плей-офф суммарно.
«Сан-Хосе» в последнее время набрал ход — разыгрались молодые звезды Маклин Селебрини и Уилл Смит, а в воротах шикарен Ярослав Аскаров. Но матч с «Вашингтоном» для молодого российского вратаря не задался с самого начала. Овечкин открыл счет в матче, первым сориентировавшись на пятаке, и это было только начало. К концу периода «столичные» отправили в ворота Аскарова еще три шайбы, после чего его сменил Алекс Неделькович.
Но и американский вратарь недолго оставался сухим: уже в начале второго периода Овечкин первым успел на отскок от Недельковича и отправил шайбу в ворота.
Этот гол стал для Овечкина 911-м в регулярном чемпионате, а с учетом плей-офф российский форвард поразил ворота соперников уже 988 раз. И тут совсем не за горами еще один рекорд Гретцки: до показателя легендарного канадца осталось всего 28 шайб. Учитывая то, какую форму набрал россиянин, это не выглядит недостижимым результатом.
От сухого поражения «Шаркс» спас Дмитрий Орлов — после его броска подправил шайбу словацкий нападающий Павол Регенда. Хотя изначально гол записали именно на российского защитника.
«Кэпиталз» довели серию побед до шести матчей и выглядят все увереннее. В отличие от прошлого сезона на Овечкина уже не давит груз рекорда — все следили за Великой погоней, но сейчас важнее другое. У легендарного нападающего, судя по всему, последний шанс выиграть Кубок Стэнли. Учитывая результаты и игру команды, этот шанс кажется очень даже неплохим.
Райан Варсофски
Спенсер Карбери
Ярослав Аскаров
(00:00-17:07)
Чарли Линдгрен
Алекс Неделькович
(c 17:07)
05:00
Энтони Бовилье
08:25
Александр Овечкин
(Мэтт Рой)
10:05
Сонни Милано
(Деклэйн Чисхольм, Тревор ван Римсдайк)
10:05
Командный штраф
13:35
Райан Леонард
(Тревор ван Римсдайк, Брендон Духайм)
15:48
Энтони Бовилье
17:07
Брендон Духайм
(Алексей Протас)
20:59
Марио Ферраро
22:41
Александр Овечкин
(Джейкоб Чикран, Райан Леонард)
39:34
Дилан Строум
(Райан Леонард, Мэтт Рой)
41:03
Райан Леонард
(Мэтт Рой, Чарли Линдгрен)
44:05
Ник Дауд
51:36
Сонни Милано
52:58
Павол Регенда
(Адам Годетт, Дмитрий Орлов)
52:58
Командный штраф
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит