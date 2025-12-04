У Овечкина новый челлендж: теперь он гонится еще за одним рекордом Гретцки

«Сан-Хосе» в последнее время набрал ход — разыгрались молодые звезды Маклин Селебрини и Уилл Смит, а в воротах шикарен Ярослав Аскаров. Но матч с «Вашингтоном» для молодого российского вратаря не задался с самого начала. Овечкин открыл счет в матче, первым сориентировавшись на пятаке, и это было только начало. К концу периода «столичные» отправили в ворота Аскарова еще три шайбы, после чего его сменил Алекс Неделькович.