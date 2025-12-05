Ричмонд
Малкин снова в огне! Оформил дубль и затмил Кучерова, у которого судьи отобрали гол

Три очка Малкина помогли «Питтсбург» победить «Тампу» Кучерова.

Источник: AP 2024

На счету Евгения — две шайбы и ассист

Хоккей
НХЛ 2025-2026
Неделя 9, 5.12.2025, 3:00
Тампа-Бэй
3
Питтсбург
4

Сложно представить, сколько все вокруг ждут спада Евгения Малкина. Форвард «Питтсбурга» в очередной раз отлично начал сезон и какое-то время даже был лучшим бомбардиром лиги. Казалось, что вот-вот Джино сбавит ход и вернется на привычный для последних лет график менее очка за игру. Но этого все не происходит. Сегодня Малкин и вовсе почти в одиночку вытащил матч для «Питтсбурга».

Несмотря на то, что российские игроки начали забивать только во втором периоде, первый игровой отрезок тоже выдался событийным. Если вы думали, что привычных тафгаев в НХЛ больше нет, то Боконджи Имама из «Питтсбурга» доказывает обратное. Его вызвали в основную команду перед прошлой встречей с «Филадельфией» для устрашения принципиального соперника. Тогда Имама вызвал на бой Гарнета Хэтэуэя, но тот отказался. С «Лайтнинг» форвард «Питтсбурга» подрался уже в первой смене, а его противником стал Кертис Дуглас.

Перед сегодняшней встречей «Тампа» оказалась без Андрея Василевского. По словам главного тренера команды, голкипер получил небольшое повреждение, а место в воротах занял Йонас Йоханссон. Этим и воспользовался Вилле Койвунен: 22-летний форвард «Питтсбурга» забросил свою первую шайбу в НХЛ, реализовав большинство.

Во втором периоде в игру включился Евгений Малкин. Сначала россиянин максимально спокойно обокрал на синей линии Хагеля, убежал на рандеву с Йоханссоном и закинул тому шайбу в домик под крик комментатора «Джино — машино».

Еще через две минуты Малкин поучаствовал в шайбе 19-летнего Бена Киндела, ассистировав ему в большинстве. Так, преимущество «Питтсбурга» к середине матча дошло до трех голов. Казалось, победа в кармане, но Никита Кучеров считал иначе.

86-й номер «Тампы» находится в невероятной форме. Во второй половине ноября он выдал серию из девяти матчей подряд с набранными очками. Причем в шести из этих девяти игр россиянин совершал более одного результативного действия.

За минуту до конца второго периода Кучеров начал камбэк «Тампы», завершив отличную комбинацию, в которой участвовали Рэддиш и Гюнцель.

И уже на второй минуте третьего периода россиянин помог команде сократить отставание до одной шайбы: он сделал ассист на гол Хагеля в большинстве. Благодаря этой передаче Кучеров вновь вошел в топ-10 бомбардиров НХЛ: теперь у него 34 (12+22) очка.

В середине периода Хагель сравнял счет, а игра постепенно шла к овертайму. Но тут снова включился Малкин. Сначала он здорово запрессинговал защитников в чужой зоне, а затем шикарно открылся под пас Томми Новака. Осталось только попасть в пустой угол ворот «Тампы», с чем россиянин справился. За две минуты до конца «Питтсбург» снова вышел вперед.

Но и на этом перестрелка россиян не закончилась. На последней минуте вновь отличился Никита Кучеров: лидер «Молний» открыл свой офис в правом круге вбрасывания и мощно бросал из него при любой возможности. Один из таких бросков завершился взятием ворот. Однако сравняться с Малкиным форварду «Тампы» помешали его же одноклубники: оказалось, что при входе в зону Хагель сделал пас рукой. Судьям пришлось отменить этот красивейший гол.

«Питтсбург» после победы вышел на четвертое место на Востоке. Евгений Малкин же догнал Сидни Кросби по результативности, теперь у каждого по 29 очков. Совсем не хочется, чтобы этот сезон стал для россиянина последним в НХЛ.

Автор: Максим Клементьев

Тампа-Бэй
3:4
0:1, 1:2, 2:1
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
5.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Дэн Мьюз
Вратари
Йонас Йоханссон
(00:00-19:11)
Тристан Джерри
Йонас Йоханссон
(19:36-57:57)
Йонас Йоханссон
(c 58:53)
1-й период
02:36
Кертис Дуглас
02:36
Боконджи Имама
04:59
Максвелл Крозье
06:12
Вилле Койвунен
(Томас Новак, Крис Летанг)
11:14
Паркер Уотерспун
13:58
Райан Грэйвс
19:36
Сидни Кросби
2-й период
27:53
Евгений Малкин
29:13
Даррен Раддиш
29:49
Бенджамин Киндел
(Эрик Карлссон, Евгений Малкин)
30:16
Деклан Карлайл
34:02
Эрик Карлссон
38:46
Никита Кучеров
(Даррен Раддиш, Джейк Гюнцель)
3-й период
41:02
Крис Летанг
41:17
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Даррен Раддиш)
43:18
Евгений Малкин
47:00
Шарль-Эдуард Д'Астус
51:44
Брэндон Хагель
(Ник Пол, Гейдж Гонсалвес)
57:17
Евгений Малкин
(Энтони Манта, Томас Новак)
Статистика
Тампа-Бэй
Питтсбург
Штрафное время
13
17
Игра в большинстве
6
4
Голы в большинстве
1
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
