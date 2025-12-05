Малкин снова в огне! Оформил дубль и затмил Кучерова, у которого судьи отобрали гол

Несмотря на то, что российские игроки начали забивать только во втором периоде, первый игровой отрезок тоже выдался событийным. Если вы думали, что привычных тафгаев в НХЛ больше нет, то Боконджи Имама из «Питтсбурга» доказывает обратное. Его вызвали в основную команду перед прошлой встречей с «Филадельфией» для устрашения принципиального соперника. Тогда Имама вызвал на бой Гарнета Хэтэуэя, но тот отказался. С «Лайтнинг» форвард «Питтсбурга» подрался уже в первой смене, а его противником стал Кертис Дуглас.