Он повторил подвиг Овечкина, Дацюка и Могильного! Это достижение поставило Панарина в один ряд с великими

На первый взгляд больших интриг в битве «Рейнджерс» и «Оттавы» в ночь с четверга на пятницу по московскому времени быть может. Обе команды не могут похвастаться стабильно высокими результатами и чередуют победы с поражениями. И если бы Артемий Панарин пропускал эту встречу, то все было бы именно так — для нейтрального зрителя она вряд ли имела хоть какой-то вес. Однако Хлебушек добавил солидную порцию интриги в ничем не примечательный матч.
Все дело в том, что перед встречей с «Сенаторз» на счету уроженца Коркино было 898 очков в НХЛ. При этом Артемий заставил забыть про провальный старт сезона, в котором он коллекционировал игры без очков. В последних четырех встречах на счету 10-го номера команды с Бродвея было 8 (2+6) баллов — бешеный результат. Так что у Панарина были все шансы набрать 2 недостающих очка и добраться до показателя в 900 результативных баллов за карьеру в НХЛ.
Хлебушек отметился результативным действием уже на четвертой минуте встречи. Дав понять, что затягивать с достижением нового статистического рубежа он не намерен. Артемий подобрал шайбу у борта в своей зоне и находился в очень непростой ситуации. Рядом было несколько соперников, которые были готовы перехватить любую передачу Хлебушка. А еще россиянин был повернут спиной в поле, что мешало ему на сто процентов оценить ситуацию и выбрать правильное продолжение. Из этого тяжелейшего положения Панарин вышел победителем — он не просто вывел шайбу из зоны, но и запустил контратаку. Которая закончилась шайбой Мики Зибанежада.
Владиславу Гаврикову удалось пусть и ненадолго, но перетянуть внимание со звездного соотечественника на себя. Ведущий защитник «Рейнджерс» забросил третью шайбу в последних четырех матчах и повторил личный рекорд по голам за регулярку — 6. А ведь впереди еще больше половины сезона!
В дальнейшем «Оттаве» удалось перехватить инициативу и даже почти отыграться сначала с 0:2, а потом и с 1:3. Однако Артемий на последней минуте встречи заставил противника попрощаться с надеждой на очки. Лучший бомбардир команды с Бродвея образца последних шести сезонов поразил пустые ворота и установил окончательный счет — 4:2. Заметно, как партнеры пытались вывести на бросок именно россиянина — Трочек и Миллер не пожадничали. И помогли Панарину набрать 900-е очко в НХЛ!
Артемий стал восьмым россиянином в истории лиги, добравшимся до такой солидной отметки. Список хоккеистов, которые проделывали тот же трюк, состоит сплошь из звезд мирового хоккея — Александр Могильный, Сергей Федоров, Алексей Ковалев, Павел Дацюк, Александр Овечкин, Евгений Малкин и Никита Кучеров. Очень мощная компания.
А еще Хлебушек стал шестым по скорости достижения 900 очков среди не задрафтованных хоккеистов за всю историю НХЛ. Быстрее Артемия до этой статистической отметки добирались Уэйн Гретцки (385 матчей), Петер Штястны (599), Бобби Орр (638), Фил Эспозито (692) и Адам Оутс (735). Артемию, в свою очередь, на это понадобился 781 матч.
«Меня это не удивляет. Он уникальный талант, и он управляет нападением самыми разными способами. Он умеет видеть лед и предвидеть развитие розыгрышей, и он на шаг впереди всех на льду», — восхищался своим подопечным главный тренер «Рейнджерс» Майк Салливан сразу после матча.
Нас тоже уже давно не удивляют результативные подвиги Хлебушка. Такими темпами Артемий уже в следующем сезоне без особых проблем разменяет 1000 очков в НХЛ. Но летом у Панарина заканчивается контракт. Поэтому не исключено, что это произойдет уже в свитере другого клуба.
Автор: Максим Самарцев
Трэвис Грин
Майк Салливан
Леэви Мериляйнен
(00:00-57:55)
Игорь Шестеркин
Леэви Мериляйнен
(59:16-59:18)
03:19
Мика Зибанежад
(Джей Ти Миллер, Артемий Панарин)
09:45
Владислав Гавриков
(Брэйден Шнайдер, Джей Ти Миллер)
17:43
Уилл Куилль
18:30
Дилан Козенс
(Джейк Сандерсон, Дрейк Батерсон)
27:24
Уильям Борген
(Джонни Бродзински, Карсон Соуси)
32:13
Тим Штюцле
48:50
Уильям Борген
52:09
Джей Ти Миллер
53:08
Дрейк Батерсон
(Брэди Ткачак, Джейк Сандерсон)
59:16
Артемий Панарин
(Джей Ти Миллер, Винс Трочек)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит