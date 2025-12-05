Он повторил подвиг Овечкина, Дацюка и Могильного! Это достижение поставило Панарина в один ряд с великими

Хлебушек отметился результативным действием уже на четвертой минуте встречи. Дав понять, что затягивать с достижением нового статистического рубежа он не намерен. Артемий подобрал шайбу у борта в своей зоне и находился в очень непростой ситуации. Рядом было несколько соперников, которые были готовы перехватить любую передачу Хлебушка. А еще россиянин был повернут спиной в поле, что мешало ему на сто процентов оценить ситуацию и выбрать правильное продолжение. Из этого тяжелейшего положения Панарин вышел победителем — он не просто вывел шайбу из зоны, но и запустил контратаку. Которая закончилась шайбой Мики Зибанежада.