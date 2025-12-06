«Вегас» победил «Нью-Джерси» в НХЛ. Барбашев забросил 10-ю шайбу в сезоне

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. «Вегас» в гостях со счетом 3:0 победил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Ши Теодор (20-я минута), Томаш Гертл (56) и Иван Барбашев (59).
Барбашев забросил 10-ю шайбу в сезоне, на счету российского форварда также 13 голевых передач в 27 матчах. Одной голевой передачей в игре отметился форвард Павел Дорофеев, набравший 18-е очко в сезоне (11 голов + 7 голевых передач).
«Вегас» возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона, команда набрала 34 очка в 27 играх. «Нью-Джерси» идет на шестом месте Столичного дивизиона с 33 очками после 28 встреч. В следующем матче «Вегас» на выезде сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс» в ночь на 8 декабря по московскому времени. «Нью-Джерси» в ночь на 7 декабря проведет гостевой матч с «Бостоном».
В других матчах игрового дня «Виннипег» дома со счетом 4:1 обыграл «Баффало», «Даллас» с таким же счетом на своем льду переиграл «Сан-Хосе».
Шелдон Киф
Брюс Кэссиди
Якоб Маркстрем
(00:00-56:38)
Акира Шмид
Якоб Маркстрем
(c 57:24)
19:47
Ши Теодор
(Джек Айкел, Ноа Хэнифин)
42:16
Брэндон Саад
52:06
Ноа Хэнифин
54:11
Нико Хишир
55:36
Томаш Гертл
(Митчелл Марнер, Павел Дорофеев)
57:24
Нико Хишир
58:36
Иван Барбашев
(Джек Айкел, Ши Теодор)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит