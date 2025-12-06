Ричмонд
«Вегас» победил «Нью-Джерси» в НХЛ. Барбашев забросил 10-ю шайбу в сезоне

Голевой передачей отметился Павел Дорофеев.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. «Вегас» в гостях со счетом 3:0 победил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Ши Теодор (20-я минута), Томаш Гертл (56) и Иван Барбашев (59).

Барбашев забросил 10-ю шайбу в сезоне, на счету российского форварда также 13 голевых передач в 27 матчах. Одной голевой передачей в игре отметился форвард Павел Дорофеев, набравший 18-е очко в сезоне (11 голов + 7 голевых передач).

«Вегас» возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона, команда набрала 34 очка в 27 играх. «Нью-Джерси» идет на шестом месте Столичного дивизиона с 33 очками после 28 встреч. В следующем матче «Вегас» на выезде сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс» в ночь на 8 декабря по московскому времени. «Нью-Джерси» в ночь на 7 декабря проведет гостевой матч с «Бостоном».

В других матчах игрового дня «Виннипег» дома со счетом 4:1 обыграл «Баффало», «Даллас» с таким же счетом на своем льду переиграл «Сан-Хосе».

Нью-Джерси
0:3
0:1, 0:0, 0:2
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
6.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Prudential Center, 15842 зрителя
Главные тренеры
Шелдон Киф
Брюс Кэссиди
Вратари
Якоб Маркстрем
(00:00-56:38)
Акира Шмид
Якоб Маркстрем
(c 57:24)
1-й период
19:47
Ши Теодор
(Джек Айкел, Ноа Хэнифин)
3-й период
42:16
Брэндон Саад
52:06
Ноа Хэнифин
54:11
Нико Хишир
55:36
Томаш Гертл
(Митчелл Марнер, Павел Дорофеев)
57:24
Нико Хишир
58:36
Иван Барбашев
(Джек Айкел, Ши Теодор)
Статистика
Нью-Джерси
Вегас
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит