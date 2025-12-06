«Юта» обыграла «Ванкувер» благодаря голу и передаче Сергачева

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Клуб «Юта Маммот» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Ванкувере завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили российский защитник Михаил Сергачев (17-я минута), Ник Шмальц (35), Кевин Стенлунд (58) и Джон Марино (60). У «Ванкувера» отличился Аршдип Бэйнс (45).
Сергачев забросил четвертую шайбу в сезоне, также он отметился в матче результативной передачей. Всего в его активе теперь 19 очков (4 гола + 15 передач).
Клуб «Юта Маммот» (31 очко) поднялся на четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, «Ванкувер» (23) занимает последнюю, восьмую строчку в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче хоккеисты «Даллас Старз» дома обыграли «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0).
Адам Фут
Андре Туриньи
Кевин Ланкинен
(00:00-58:00)
Карел Веймелка
Кевин Ланкинен
(c 59:24)
15:47
Макс Сассон
16:00
Михаил Сергачев
(Клэйтон Келлер, Дилан Гюнтер)
30:30
Дилан Гюнтер
34:05
Ник Шмальц
(Михаил Сергачев, Йон Петерка)
38:53
Линус Карлссон
38:53
Кевин Стенлунд
44:17
Аршдип Бэйнс
(Аату Рятю, Йонатан Леккеримяки)
49:58
Кевин Стенлунд
55:21
Куинн Хьюз
57:52
Кевин Стенлунд
(Кайлер Ямамото, Джек Макбэйн)
58:19
Михаил Сергачев
59:24
Джон Марино
(Кевин Стенлунд)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит