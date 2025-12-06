Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
20:30
Рейнджерс
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.43
П2
1.94
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
4
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
1
:
Юта
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
0
:
Вегас
3
П1
X
П2

Овечкин прервал шестиматчевую серию с набранными очками

«Вашингтон» в серии буллитов проиграл «Анахайму».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. «Вашингтон» в гостях со счетом 3:4 после серии буллитов уступил «Анахайму» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями и прервал серию из шести игр с набранными очками. В текущем сезоне у Овечкина 14 голов и 15 голевых передач в 29 матчах.

«Вашингтон» возглавляет таблицу Столичного дивизиона с 37 очками после 29 игр. «Анахайм» располагается на первой строчке Тихоокеанского дивизиона с 35 очками после 28 игр.

В следующем матче «Вашингтон» примет «Коламбус», «Анахайм» сыграет с «Чикаго». Встречи пройдут в ночь на 8 декабря по московскому времени.

Анахайм
4:3
1:1, 2:2, 0:0, 0:0
Б
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
6.12.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
Honda Center, 16122 зрителя
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль
Спенсер Карбери
Вратари
Вилле Хуссо
(00:00-48:31)
Логан Томпсон
(00:00-65:00)
Вилле Хуссо
(48:52-65:00)
1-й период
09:29
Том Уилсон
(Джастин Сурдиф, Тревор ван Римсдайк)
11:34
Бекетт Сенекке
16:04
Джейкоб Чикран
18:16
Каттер Готье
(Бекетт Сенекке, Джексон Лакомб)
2-й период
20:22
Джейкоб Чикран
26:06
Итен Фрэнк
26:19
Росс Джонстон
(Радко Гудас, Олен Зеллвегер)
27:38
Алексей Протас
(Мэтт Рой, Дилан Строум)
29:40
Алексей Протас
31:46
Джейкоб Чикран
37:59
Бекетт Сенекке
(Росс Джонстон)
3-й период
45:07
Фрэнк Ватрано
48:52
Дилан Строум
49:45
Джексон Лакомб
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Мэйсон Мактавиш
(Анахайм)
Статистика
Анахайм
Вашингтон
Штрафное время
6
10
Игра в большинстве
5
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше