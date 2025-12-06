Овечкин прервал шестиматчевую серию с набранными очками

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. «Вашингтон» в гостях со счетом 3:4 после серии буллитов уступил «Анахайму» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями и прервал серию из шести игр с набранными очками. В текущем сезоне у Овечкина 14 голов и 15 голевых передач в 29 матчах.
«Вашингтон» возглавляет таблицу Столичного дивизиона с 37 очками после 29 игр. «Анахайм» располагается на первой строчке Тихоокеанского дивизиона с 35 очками после 28 игр.
В следующем матче «Вашингтон» примет «Коламбус», «Анахайм» сыграет с «Чикаго». Встречи пройдут в ночь на 8 декабря по московскому времени.
Джоэль Кенневилль
Спенсер Карбери
Вилле Хуссо
(00:00-48:31)
Логан Томпсон
(00:00-65:00)
Вилле Хуссо
(48:52-65:00)
09:29
Том Уилсон
(Джастин Сурдиф, Тревор ван Римсдайк)
11:34
Бекетт Сенекке
16:04
Джейкоб Чикран
18:16
Каттер Готье
(Бекетт Сенекке, Джексон Лакомб)
20:22
Джейкоб Чикран
26:06
Итен Фрэнк
26:19
Росс Джонстон
(Радко Гудас, Олен Зеллвегер)
27:38
Алексей Протас
(Мэтт Рой, Дилан Строум)
29:40
Алексей Протас
31:46
Джейкоб Чикран
37:59
Бекетт Сенекке
(Росс Джонстон)
45:07
Фрэнк Ватрано
48:52
Дилан Строум
49:45
Джексон Лакомб
победный бросок: Мэйсон Мактавиш
(Анахайм)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит