Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
20:30
Рейнджерс
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.50
П2
1.92
Хоккей. НХЛ
23:30
Флорида
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.50
П2
3.24
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Амур
1
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
4
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
1
:
Юта
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
0
:
Вегас
3
П1
X
П2

Российский хоккеист НХЛ за несколько секунд выпил стакан пива на матче

Российский защитник команды НХЛ «Бостон Брюинз» Никита Задоров посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Источник: Bruce Bennett/Getty Images

В какой-то момент камера выхватила хоккеиста крупным планом. Задоров в это время выпил полный стакан пива, сделав всего несколько глотков. Зрители, посетившие матч, встретили поступок Задорова аплодисментами.

«Бостон» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата со счетом 126:105.

В прошлом сезоне НХЛ Задоров стал самым грубым защитником лиги, завершил регулярный чемпионат на первом месте по числу штрафных минут — 145.

Игрок стал первым россиянином в НХЛ, кому удалось набрать больше всех минут штрафа в регулярке. В его активе 40 малых штрафов. Также Задорова семь раз удаляли на пять минут и три раза — на 10.

В 81 матче Задоров набрал 22 (4+18) очка. В Восточной конференции «Брюинз» заняли предпоследнее, 15-е место, набрав 76 очков за 82 игры.