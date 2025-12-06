Ричмонд
23:30
Флорида
:
Коламбус
П1
1.97
X
4.54
П2
3.23
07.12
Бостон
:
Нью-Джерси
П1
2.67
X
4.40
П2
2.28
07.12
Калгари
:
Юта
П1
2.26
X
4.40
П2
2.67
07.12
Каролина
:
Нэшвилл
П1
1.68
X
4.85
П2
4.10
07.12
Оттава
:
Сент-Луис
П1
2.02
X
4.29
П2
3.16
07.12
Тампа-Бэй
:
Айлендерс
П1
1.90
X
4.54
П2
3.38
07.12
Торонто
:
Монреаль
П1
2.14
X
4.50
П2
2.84
07.12
Лос-Анджелес
:
Чикаго
П1
1.73
X
4.70
П2
3.91
07.12
Ванкувер
:
Миннесота
П1
2.87
X
4.40
П2
2.15
07.12
Сиэтл
:
Детройт
П1
2.65
X
4.40
П2
2.28
07.12
Эдмонтон
:
Виннипег
П1
1.75
X
4.90
П2
3.75
Рейнджерс
:
Колорадо
П1
X
П2
Адмирал
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
ОТ
Амур
1
:
СКА
2
П1
X
П2
Б
Анахайм
4
:
Вашингтон
3
П1
X
П2

«Торонто» вызвал российского вратаря из фарм-клуба

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. «Торонто Мейпл Лифс» вызвал российского вратаря Артура Ахтямова из фарм-клуба «Торонто Марлис», сообщается на странице команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети Х.

Источник: Reuters

В прошлом сезоне 24-летний вратарь провел в составе команды Американской хоккейной лиги (АХЛ) 26 матчей и одержал 11 побед при трех шатаутах и 90,1% отраженных бросков. В текущем сезоне он сыграл за «Торонто Марлис» 12 матчей, семь из которых были победными.

Ахтямов был выбран «Торонто Мейпл Лифс» под общим 106-м номером в четвертом раунде драфта НХЛ 2020 года. Он не провел за клуб ни одного матча в карьере.

«Торонто» располагается на шестом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 29 очков. Команда выиграла три матча подряд.