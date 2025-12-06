«Торонто» вызвал российского вратаря из фарм-клуба

В прошлом сезоне 24-летний вратарь провел в составе команды Американской хоккейной лиги (АХЛ) 26 матчей и одержал 11 побед при трех шатаутах и 90,1% отраженных бросков. В текущем сезоне он сыграл за «Торонто Марлис» 12 матчей, семь из которых были победными.
Ахтямов был выбран «Торонто Мейпл Лифс» под общим 106-м номером в четвертом раунде драфта НХЛ 2020 года. Он не провел за клуб ни одного матча в карьере.
«Торонто» располагается на шестом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 29 очков. Команда выиграла три матча подряд.