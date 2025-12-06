Чемпион провалил старт сезона. Неужели «Флорида» не попадет в плей-офф?

После трех финалов подряд и двух чемпионств сезон-2025/26 для «Флориды» начался кошмарно. Команда Пола Мориса опустилась на дно Восточной конференции. За 26 матчей действующий обладатель Кубка Стэнли набрал всего 26 очков и занимает 15-е место, опережая лишь кризисное «Баффало». Отставание от зоны плей-офф составляет шесть очков, однако спад «Пантерз» затягивается и уже не может не тревожить тренерский штаб и руководство клуба.
Травмы, травмы, травмы
«Пантерз» — самая загруженная команда лиги в последних сезонах. После утомительных регулярок из 82 матчей парни Мориса три года подряд доходили до финала. Колоссальные объемы игрового времени, проведенные на запредельном уровне ответственности, сказались на состоянии хоккеистов. Для примера: в трех последних розыгрышах Кубка Стэнли Сергей Бобровский провел суммарно 66 матчей. Это сопоставимо с экстрасезоном, который многие конкуренты пропускали, просто не попав в плей-офф. Огромная нагрузка вылилась в эпидемию травм, накрывшую команду.
Морис по-прежнему не может рассчитывать на Мэттью Ткачака, Александра Баркова и Томаша Носека, которые находятся в долгосрочном лазарете. На старте сезона травмировался защитник Дмитрий Куликов, а в начале ноября нелепое повреждение получил Эту Луостаринен — он обжегся во время барбекю.
Барков и Ткачак — ключевые форварды топ-6, равноценно заменить их невозможно. Морис еще долго не сможет подержать в руках оптимальный состав. Фактически на старте регулярки «Флорида» использовала не более 70 процентов своего потенциала. Без ключевых нападающих «Пантерз» накрыли проблемы с результативностью. Непривычно видеть чемпионов с отрицательной разностью шайб и лишь на 25-м месте в лиге по голам. В шести матчах сезона «Пантерз» ограничились одной шайбой, а также под ноль проиграли «Баффало».
«Флорида» в своем лучшем виде — не та команда, которая зависима от одного-двух игроков или лидерской связки. Представьте потерю Коннора Макдэвида или Леона Драйзайтля для «Эдмонтона» — она изменит «Ойлерз» до неузнаваемости. Барков, Ткачак и другие травмированные — важные элементы системы Мориса, однако тренер долгое время выстраивал командный баланс. Сила чемпионской «Флориды» — в глубине состава, хотя пока эта подпитка не дает мощного эффекта. Ярко начал чемпионат Маки Самоскевич, но со временем ушел в тень. В межсезонье генменеджер Билл Зито был озабочен сохранением костяка, правда, не смог освежить состав хотя бы точечно. В итоге к началу декабря лучшим бомбардиром «Флориды» остается неувядающий Брэд Маршан.
Бобровский не идеален
Определенно не задалось начало сезона для Бобровского. Основной вратарь «Пантерз» отражает только 88,6 процента бросков. По показателю GSAA, учитывающему разницу между ожидаемыми голами и реально пропущенными, россиянин занимает скромное 67-е место в лиге. Гораздо лучше для Сергея сложилась прошлая регулярка: 90,6 процента и 20-я строчка по GSAA.
За годы с финалами Бобровский получил запредельную нагрузку. В плей-офф он традиционно играет сильнее, чем в регулярном чемпионате, но «Флориде» надежная игра вратарей нужна уже сейчас — на фоне проблем в атаке и спецбригад. Сыграй Сергей чуть надежнее — «Флорида», уверен, добрала бы те самые шесть очков, которых не хватает до зоны плей-офф.
Сменщиком Бобровского с сезона-2025/26 стал Даниил Тарасов, выменянный из «Коламбуса». Пока его статистика даже лучше, чем у Сергея, однако с Бобровским команда побеждает чаще. Приобретение Тарасова не помогло полноценно разгрузить опытного россиянина. Даниил скорее способен выдать отдельные яркие матчи, но не демонстрирует стабильной игры. Вратарская линия — еще одна причина спада «Флориды» на старте чемпионата. И как тут не вспомнить, что в прошлом сезоне «Пантерз» обменяли молодого прогрессирующего вратаря Спенсера Найта в «Чикаго».
Проблемы спецбригад
Успехи «Флориды» во многом строились на доминировании в формате «пять на пять». Отсутствие важных игроков и накопленная усталость лишили команду преимущества в равных составах. Спецбригады также не компенсируют эти проблемы. 20-е место по большинству и 18-е по меньшинству — не та статистика, которую ждешь от действующего чемпиона. Большинство «Пантерз» и раньше не входило в топ лиги, зато меньшевики действовали гораздо надежнее.
Не так давно «Флориду» прозвали Comeback Cats (коты, делающие камбэки. — Прим. «СЭ») за умение переворачивать матчи и включаться в нужные моменты. Сейчас это чувство по разным причинам притупилось. «Пантерз», как и прежде, больше всего забивают в третьих периодах, но в целом по лиге не входят и в десятку команд по результативности в заключительных 20-минутках. Зато пропускают в них непривычно много: разность шайб 27−35. Это особенно важно, если вспомнить, что только в 13 матчах из 26 «Флорида» открывала счет.
Слишком наивно полагать, что «Флорида» обязательно наверстает упущенное к весне. Отставание от зоны плей-офф — только полбеды. Сейчас у штаба Мориса действительно много игровых проблем. И если вспомнить прошлые сезоны «Пантерз», отрезки в марте и апреле команда не проводила фантастически. Неправильно считать, что «Флорида» выходит на пик формы именно к плей-офф. Скорее, команда постепенно накатывает, набирает кондиции и в кубковых матчах показывает все, что натренировала за длинную регулярку.
Ни один регулярный чемпионат не обходится без спадов, но затянувшимся кризисом действующего чемпиона активно пользуются конкуренты. На «Востоке» сейчас дикая плотность: поднялись с колен перестроечные команды, а фавориты по разным причинам откатились. Почти нет сомнений, что «Флорида» пробьется в восьмерку, однако уже в первом раунде может получить предельно сложного соперника. Самое время включиться генменеджеру Зито — он тонко чувствует команду и рынок и может добавить Морису недостающие пазлы.
Михаил Скрыль