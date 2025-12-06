Чемпион провалил старт сезона. Неужели «Флорида» не попадет в плей-офф?

Не так давно «Флориду» прозвали Comeback Cats (коты, делающие камбэки. — Прим. «СЭ») за умение переворачивать матчи и включаться в нужные моменты. Сейчас это чувство по разным причинам притупилось. «Пантерз», как и прежде, больше всего забивают в третьих периодах, но в целом по лиге не входят и в десятку команд по результативности в заключительных 20-минутках. Зато пропускают в них непривычно много: разность шайб 27−35. Это особенно важно, если вспомнить, что только в 13 матчах из 26 «Флорида» открывала счет.