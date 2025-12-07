Шайба Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Колорадо»

Встреча в Нью-Йорке завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0). У «Колорадо» отличились Паркер Келли (8) и Натан Маккиннон (56, 63). В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Конор Шири (45) и Артемий Панарин (60).
Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 38 бросков. Его одноклубник защитник Владислав Гавриков не отметился результативными действиями. Нападающие «Колорадо» Валерий Ничушкин и Захар Бардаков также не набрали очков.
«Колорадо», набрав 46 очков, возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона. «Рейнджерс» с 33 баллами занимают предпоследнее, седьмое место в Столичном дивизионе.
В следующем матче «Колорадо» сыграет с «Филадельфией Флайерз» в гостях 7 декабря, а спустя несколько часов «Рейнджерс» примут «Вегас Голден Найтс».
