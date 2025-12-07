Ричмонд
Шайба Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Колорадо»

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. «Колорадо Эвеланш» в овертайме одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Reuters

Встреча в Нью-Йорке завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0). У «Колорадо» отличились Паркер Келли (8) и Натан Маккиннон (56, 63). В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Конор Шири (45) и Артемий Панарин (60).

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 38 бросков. Его одноклубник защитник Владислав Гавриков не отметился результативными действиями. Нападающие «Колорадо» Валерий Ничушкин и Захар Бардаков также не набрали очков.

«Колорадо», набрав 46 очков, возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона. «Рейнджерс» с 33 баллами занимают предпоследнее, седьмое место в Столичном дивизионе.

В следующем матче «Колорадо» сыграет с «Филадельфией Флайерз» в гостях 7 декабря, а спустя несколько часов «Рейнджерс» примут «Вегас Голден Найтс».

Рейнджерс
2:3
0:0, 0:1, 2:1
ОТ
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
6.12.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 17647 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Джаред Беднар
Вратари
Игорь Шестеркин
(00:00-57:54)
Маккензи Блэквуд
Игорь Шестеркин
(c 59:18)
1-й период
07:26
Кэйл Макар
2-й период
23:31
Джонни Бродзински
27:06
Паркер Келли
(Сэм Малински, Мартин Нечас)
3-й период
44:23
Конор Шири
(Джей Ти Миллер, Винс Трочек)
45:49
Мэттью Робертсон
50:20
Валерий Ничушкин
55:26
Нэйтан Маккиннон
(Джош Мэнсон, Мартин Нечас)
59:18
Артемий Панарин
(Мика Зибанежад, Алексис Лафренье)
Овертайм
62:46
Нэйтан Маккиннон
(Кэйл Макар, Мартин Нечас)
Статистика
Рейнджерс
Колорадо
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит