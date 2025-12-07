Шайба Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Колорадо»

Встреча в Нью-Йорке завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0). У «Колорадо» отличились Паркер Келли (8) и Натан Маккиннон (56, 63). В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Конор Шири (45) и Артемий Панарин (60).