Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
СКА
2
:
Амур
2
Все коэффициенты
П1
27.00
X
3.74
П2
6.30
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.20
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
3.79
X
4.47
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.70
X
4.30
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.06
X
4.39
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
не начался
Авангард
:
Спартак
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Динамо М
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
6
:
Чикаго
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Нэшвилл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
0
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Торонто
1
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
7
:
Коламбус
6
П1
X
П2

«Айлендерс» благодаря шатауту Сорокина обыграли «Тампу» без Кучерова в НХЛ

Шатаут Сорокина позволил «Айлендерс» обыграть «Тампу» в матче НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Тампе завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу гостей, отличились Калум Ритчи (53-я минута) и Кейси Сизикас (60).

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин провел третий в сезоне и 25-й в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ сухой матч, отразив 32 броска по воротам. В составе «Тампы» отсутствовали вратарь Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров.

«Айлендерс» выиграли третий матч подряд и с 35 очками занимают третье место в таблице Столичного дивизиона, потерпевшая третье поражение подряд «Тампа» (34 очка) продолжает возглавлять Атлантический дивизион.

В другом матче дня «Флорида Пантерз» обыграла на своей площадке в овертайме «Коламбус Блю Джекетс» (7:6). У гостей шайбами отметились российские нападающие Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков, который также отметился голевой передачей. Еще два результативных паса у Ивана Проворова.

Российский защитник Никита Задоров сделал результативную передачу и помог «Бостон Брюинз» обыграть дома «Нью-Джерси Девилз» (4:1). Федор Свечков отдал голевой пас в гостевом матче против «Каролины Харрикейнз» (3:6), Павел Бучневич своей результативной передачей на победную шайбу помог «Сент-Луис Блюз» обыграть на выезде «Оттаву Сенаторз» (2:1). «Калгари Флэймз» победил дома «Юту Маммот» (2:0).

