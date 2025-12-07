«Айлендерс» благодаря шатауту Сорокина обыграли «Тампу» без Кучерова в НХЛ

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Тампе завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу гостей, отличились Калум Ритчи (53-я минута) и Кейси Сизикас (60).
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин провел третий в сезоне и 25-й в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ сухой матч, отразив 32 броска по воротам. В составе «Тампы» отсутствовали вратарь Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров.
«Айлендерс» выиграли третий матч подряд и с 35 очками занимают третье место в таблице Столичного дивизиона, потерпевшая третье поражение подряд «Тампа» (34 очка) продолжает возглавлять Атлантический дивизион.
В другом матче дня «Флорида Пантерз» обыграла на своей площадке в овертайме «Коламбус Блю Джекетс» (7:6). У гостей шайбами отметились российские нападающие Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков, который также отметился голевой передачей. Еще два результативных паса у Ивана Проворова.
Российский защитник Никита Задоров сделал результативную передачу и помог «Бостон Брюинз» обыграть дома «Нью-Джерси Девилз» (4:1). Федор Свечков отдал голевой пас в гостевом матче против «Каролины Харрикейнз» (3:6), Павел Бучневич своей результативной передачей на победную шайбу помог «Сент-Луис Блюз» обыграть на выезде «Оттаву Сенаторз» (2:1). «Калгари Флэймз» победил дома «Юту Маммот» (2:0).