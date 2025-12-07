Кузьменко прервал безголевую серию в НХЛ

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. «Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 6:0 (0:0, 3:0, 3:0) в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Уоррен Фегеле (22-я минута), Андрей Кузьменко (37), Брандт Кларк (40, 45), Майки Андерсон (47) и Алекс Тюркотт (50).
Кузьменко не мог отличиться на протяжении 11 матчей. Всего на счету россиянина в текущем сезоне 8 очков (4 гола + 4 передачи) в 25 матчах.
«Лос-Анджелес» с 33 очками занимает третье место в таблице Тихоокеанского дивизиона, где «Чикаго» (30 очков) идет пятым.
В другом матче дня российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отдал голевую передачу и помог команде обыграть в серии буллитов «Торонто Мейпл Лифс» (2:1). «Миннесота Уайлд» проиграла в гостях «Ванкувер Кэнакс» (2:4), несмотря на голевые передачи Кирилла Капризова и Якова Тренина.
Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин отметился результативным пасом в домашнем матче против «Виннипег Джетс» (6:2). «Детройт Ред Уингз» обыграл в гостях «Сиэтл Кракен» (4:3).
Джим Хиллер
Джефф Блэшилл
Дарси Кемпер
Спенсер Найт
15:44
Уоррен Фогеле
21:55
Уоррен Фогеле
(Тревор Мур)
26:17
Колтон Дач
29:03
Дрю Даути
31:09
Джоэль Армиа
36:29
Артем Левшунов
36:38
Андрей Кузьменко
(Кевин Фиала, Дрю Даути)
39:06
Бренд Кларк
(Александр Тюркотт, Кори Перри)
44:46
Бренд Кларк
(Адриан Кемпе, Алекс Лафферье)
45:56
Брайан Дюмулин
45:56
Фрэнк Назар
46:18
Майки Андерсон
(Филлип Дано, Дрю Даути)
49:34
Александр Тюркотт
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит