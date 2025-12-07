Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА
2
:
Амур
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
10.70
П2
64.00
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.41
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.22
П2
2.73
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.20
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
3.79
X
4.47
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.70
X
4.39
П2
1.89
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.37
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
6
:
Чикаго
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Нэшвилл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
0
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Торонто
1
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
7
:
Коламбус
6
П1
X
П2

Кузьменко прервал безголевую серию в НХЛ

Кузьменко помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. «Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 6:0 (0:0, 3:0, 3:0) в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Уоррен Фегеле (22-я минута), Андрей Кузьменко (37), Брандт Кларк (40, 45), Майки Андерсон (47) и Алекс Тюркотт (50).

Кузьменко не мог отличиться на протяжении 11 матчей. Всего на счету россиянина в текущем сезоне 8 очков (4 гола + 4 передачи) в 25 матчах.

«Лос-Анджелес» с 33 очками занимает третье место в таблице Тихоокеанского дивизиона, где «Чикаго» (30 очков) идет пятым.

В другом матче дня российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отдал голевую передачу и помог команде обыграть в серии буллитов «Торонто Мейпл Лифс» (2:1). «Миннесота Уайлд» проиграла в гостях «Ванкувер Кэнакс» (2:4), несмотря на голевые передачи Кирилла Капризова и Якова Тренина.

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин отметился результативным пасом в домашнем матче против «Виннипег Джетс» (6:2). «Детройт Ред Уингз» обыграл в гостях «Сиэтл Кракен» (4:3).

Лос-Анджелес
6:0
0:0, 3:0, 3:0
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
7.12.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
Crypto.cоm Arena, 18145 зрителей
Главные тренеры
Джим Хиллер
Джефф Блэшилл
Вратари
Дарси Кемпер
Спенсер Найт
1-й период
15:44
Уоррен Фогеле
2-й период
21:55
Уоррен Фогеле
(Тревор Мур)
26:17
Колтон Дач
29:03
Дрю Даути
31:09
Джоэль Армиа
36:29
Артем Левшунов
36:38
Андрей Кузьменко
(Кевин Фиала, Дрю Даути)
39:06
Бренд Кларк
(Александр Тюркотт, Кори Перри)
3-й период
44:46
Бренд Кларк
(Адриан Кемпе, Алекс Лафферье)
45:56
Брайан Дюмулин
45:56
Фрэнк Назар
46:18
Майки Андерсон
(Филлип Дано, Дрю Даути)
49:34
Александр Тюркотт
Статистика
Лос-Анджелес
Чикаго
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит