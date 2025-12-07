Сорокин признан третьей звездой дня в НХЛ

В воскресенье «Айлендерс» одержали гостевую победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 2:0. Сорокин провел третий в сезоне и 25-й в карьере сухой матч в регулярных чемпионатах НХЛ, отразив 32 броска. Он был признан лучшим игроком встречи. Также россиянин повторил клубный рекорд по количеству шатаутов, который единолично принадлежал американцу Гленну Решу.