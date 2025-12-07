Сорокин признан третьей звездой дня в НХЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Лада
1
:
Северсталь
1
Все коэффициенты
П1
3.94
X
3.80
П2
1.88
Хоккей. КХЛ
3-й период
Барыс
0
:
Сибирь
1
Все коэффициенты
П1
7.37
X
3.55
П2
1.65
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.40
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
08.12
Каролина
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.30
П2
5.70
Хоккей. НХЛ
08.12
Флорида
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.50
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
08.12
Даллас
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.62
П2
3.46
Хоккей. НХЛ
08.12
Вашингтон
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.80
П2
3.65
Хоккей. НХЛ
08.12
Монреаль
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.40
П2
2.94
Хоккей. НХЛ
08.12
Рейнджерс
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.34
П2
1.97
Хоккей. НХЛ
08.12
Анахайм
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.72
П2
3.58
Хоккей. КХЛ
не начался
Нефтехимик
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
7
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Динамо М
8
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
СКА
3
:
Амур
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
6
:
Чикаго
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Нэшвилл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
0
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Торонто
1
:
Монреаль
2
П1
X
П2

Сорокин признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский голкипер «Айлендерс» Сорокин признан третьей звездой дня в НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» россиянин Илья Сорокин признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.

В воскресенье «Айлендерс» одержали гостевую победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 2:0. Сорокин провел третий в сезоне и 25-й в карьере сухой матч в регулярных чемпионатах НХЛ, отразив 32 броска. Он был признан лучшим игроком встречи. Также россиянин повторил клубный рекорд по количеству шатаутов, который единолично принадлежал американцу Гленну Решу.

Второй звездой признан канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, забросивший две шайбы в гостевой игре против «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2) и отличившийся в овертайме.

Первой звездой дня стал канадский форвард «Флориды Пантерз» Сэм Беннет, забросивший победную шайбу в овертайме и сделавший три голевые передачи в домашнем матче против «Коламбус Блю Джекетс» (7:6).