Сорокин признан третьей звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» россиянин Илья Сорокин признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
В воскресенье «Айлендерс» одержали гостевую победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 2:0. Сорокин провел третий в сезоне и 25-й в карьере сухой матч в регулярных чемпионатах НХЛ, отразив 32 броска. Он был признан лучшим игроком встречи. Также россиянин повторил клубный рекорд по количеству шатаутов, который единолично принадлежал американцу Гленну Решу.
Второй звездой признан канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, забросивший две шайбы в гостевой игре против «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2) и отличившийся в овертайме.
Первой звездой дня стал канадский форвард «Флориды Пантерз» Сэм Беннет, забросивший победную шайбу в овертайме и сделавший три голевые передачи в домашнем матче против «Коламбус Блю Джекетс» (7:6).