«Колорадо» обыграл «Филадельфию» в матче НХЛ

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. «Колорадо Эвеланш» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Филадельфии, закончилась со счетом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) в пользу гостей. У победителей отличились Брент Бёрнс (9-я минута), Брок Нельсон (20) и россиянин Валерий Ничушкин (22). В составе хозяев шайбы забросили Шон Кутюрье (3) и Трэвис Конекны (26).
Для 30-летнего Ничушкина эта шайба стала седьмой в нынешнем сезоне, также на его счету семь передач в 21 матче.
«Колорадо» с 48 очками идет на первом месте в таблице Центрального дивизиона, «Филадельфия» (33 очка) располагается на пятой позиции в Столичном дивизионе.
В следующем матче «Колорадо» 9 декабря на выезде сыграет с «Нэшвилл Предаторз», а «Филадельфия» в тот же день примет «Сан-Хосе Шаркс».
Рик Токкет
Джаред Беднар
Самуэль Эрссон
(00:00-58:09)
Маккензи Блэквуд
02:09
Шон Кутюрье
(Ноа Джулсен, Оуэн Типпетт)
08:28
Брент Бернс
(Джек Друри, Мартин Нечас)
17:25
Ноа Джулсен
19:08
Брок Нельсон
(Нэйтан Маккиннон, Кэйл Макар)
21:47
Валерий Ничушкин
(Виктор Олофссон, Девон Тэйвз)
25:58
Трэвис Конекны
(Кристиан Дворак, Эмиль Андре)
33:45
Тревор Зеграс
39:52
Мартин Нечас
44:54
Тревор Зеграс
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит