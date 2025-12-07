Ричмонд
Матч-центр
«Колорадо» обыграл «Филадельфию» в матче НХЛ

Шайба Ничушкина принесла «Колорадо» победу над «Филадельфией» в матче НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. «Колорадо Эвеланш» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Филадельфии, закончилась со счетом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) в пользу гостей. У победителей отличились Брент Бёрнс (9-я минута), Брок Нельсон (20) и россиянин Валерий Ничушкин (22). В составе хозяев шайбы забросили Шон Кутюрье (3) и Трэвис Конекны (26).

Для 30-летнего Ничушкина эта шайба стала седьмой в нынешнем сезоне, также на его счету семь передач в 21 матче.

«Колорадо» с 48 очками идет на первом месте в таблице Центрального дивизиона, «Филадельфия» (33 очка) располагается на пятой позиции в Столичном дивизионе.

В следующем матче «Колорадо» 9 декабря на выезде сыграет с «Нэшвилл Предаторз», а «Филадельфия» в тот же день примет «Сан-Хосе Шаркс».

Филадельфия
2:3
1:2, 1:1, 0:0
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
7.12.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Xfinity Mobile Arena, 18606 зрителей
Главные тренеры
Рик Токкет
Джаред Беднар
Вратари
Самуэль Эрссон
(00:00-58:09)
Маккензи Блэквуд
1-й период
02:09
Шон Кутюрье
(Ноа Джулсен, Оуэн Типпетт)
08:28
Брент Бернс
(Джек Друри, Мартин Нечас)
17:25
Ноа Джулсен
19:08
Брок Нельсон
(Нэйтан Маккиннон, Кэйл Макар)
2-й период
21:47
Валерий Ничушкин
(Виктор Олофссон, Девон Тэйвз)
25:58
Трэвис Конекны
(Кристиан Дворак, Эмиль Андре)
33:45
Тревор Зеграс
39:52
Мартин Нечас
3-й период
44:54
Тревор Зеграс
Статистика
Филадельфия
Колорадо
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
0
1
