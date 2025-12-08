Малкин из-за травмы не сыграет против «Далласа»

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин из-за травмы не примет участия в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Даллас Старз», сообщается на странице пресс-службы команды в соцсети Х.
«Питтсбург» сыграет гостевой матч с «Далласом» в ночь на понедельник по московскому времени. Встреча начнется в 2:00 мск. Сообщается, что Малкин получил повреждение верхней части тела и вернется в строй со дня на день.
Малкину 39 лет. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата он принял участие в 26 матчах, в которых набрал 29 очков (8 голов + 21 передача). Россиянин занимает второе место в списке бомбардиров команды.
