Овечкину не нужны легкие голы! Остался в тени, но «Вашингтон» выиграл

«Вашингтон» прервал шестиматчевую серию побед в Анахайме, уступив в серии буллитов «Дакс» (3:4 Б). Никакой катастрофы не произошло, но все тройки нападения Спенсер Карбери перед домашним матчем с «Коламбусом» перекроил. Отчасти виной этому травма 20-летнего форварда Леонарда, но он играл в третьей тройке, а изменения последовали и в топ-6.
Место Энтони Бовилье на правом фланге в тройке с Диланом Строумом и Александром Овечкиным занял Коннор Макмайкл, до этого игравший в центре. А на его место к Уилсону и Протасу отправился игрок четвертой тройки Сурдиф. Перед матчем из фарм-клуба был вызван российский нападающий Богдан Тринеев, но его дебют в НХЛ пока откладывается — тренеры не торопятся заявлять его на матч.
Егора Чинахова в «Коламбусе» в состав ставят, но пока это выглядит скорее издевательством над техничным нападающим. В четвертой тройке он собирает крохи игрового времени, обычно проводя менее 10 минут за матч. Во встрече с «Вашингтоном» он пытался обострять игру, но партнеры не всегда понимали его замысел. Возможно, в другой команде потенциал Чинахова бы раскрыли, но в «Коламбусе» ставят на других.
Начали «жакеты» острее, но к середине первого периода проснулся Александр Овечкин. В выгодной позиции он бросил в дальний угол — вратарь гостей Гривз отразил шайбу щитком. В концовке первого периода Овечкин снова опасно бросил — и опять на пути к голу встал Гривз.
Защитник Джейкоб Чикран — пожалуй, самый ценный игрок «Вашингтона». Никто не будет спорить о величии Овечкина, высоком мастерстве Строума и пробивной мощи Уилсона и Протаса, но Чикран одинаково хорош и у своих ворот, и у чужих. В начале второго периода он в очередной раз подключился в атаку и открыл счет — для Чикрана это уже 11-й гол в сезоне. Больше в «Вашингтоне» забили только Уилсон и Овечкин.
Главным вызовом для «Вашингтона» стал двойной малый штраф Хендрикса Лапьера в середине третьего периода. Вратарь «Кэпиталс» Логан Томпсон стал настоящим героем этих минут — соперник бросал с любых позиций, в том числе самых выгодных, но канадец тащил все. Однозначно нужно выделить и нападающего «Кэпиталз» Итэна Фрэнка, который благодаря своей активности заработал команде два большинства.
Когда «Коламбус» впервые поменял вратаря на шестого полевого, Овечкина Карбери так и не выпустил — в итоге пустые ворота соперника поразил Алексей Протас. На следующую смену вышел уже Александр и получил шайбу в своей зоне, но, опасаясь проброса, не стал бросать, а аккуратно вывел ее в среднюю зону. Овечкин не погнался за легким голом в копилку, сыграв на команду, — в том числе поэтому у него такой авторитет, а одноклубники никогда не будут ревновать к его успехам.
Автор: Артур Хайруллин
Спенсер Карбери
Дин Эвасон
Логан Томпсон
(00:00-32:45)
Джет Гривз
(00:00-39:09)
Логан Томпсон
(c 32:56)
Джет Гривз
(39:13-57:20)
Джет Гривз
(58:34-58:38)
20:50
Джейкоб Чикран
(Том Уилсон, Энтони Бовилье)
24:27
Кирилл Марченко
32:56
Кирилл Марченко
39:01
Брендан Гонс
39:13
Дилан Строум
49:25
Хендрикс Лапьер
49:25
Хендрикс Лапьер
53:53
Брендан Гонс
58:34
Алексей Протас
(Мартин Фехервари)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит