Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
7
:
Чикаго
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Коламбус
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
3
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
2
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
3
:
Питтсбург
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2

Овечкину не нужны легкие голы! Остался в тени, но «Вашингтон» выиграл

Российский снайпер не стал бросать по пустым воротам.

Источник: Reuters

«Вашингтон» прервал шестиматчевую серию побед в Анахайме, уступив в серии буллитов «Дакс» (3:4 Б). Никакой катастрофы не произошло, но все тройки нападения Спенсер Карбери перед домашним матчем с «Коламбусом» перекроил. Отчасти виной этому травма 20-летнего форварда Леонарда, но он играл в третьей тройке, а изменения последовали и в топ-6.

Место Энтони Бовилье на правом фланге в тройке с Диланом Строумом и Александром Овечкиным занял Коннор Макмайкл, до этого игравший в центре. А на его место к Уилсону и Протасу отправился игрок четвертой тройки Сурдиф. Перед матчем из фарм-клуба был вызван российский нападающий Богдан Тринеев, но его дебют в НХЛ пока откладывается — тренеры не торопятся заявлять его на матч.

Егора Чинахова в «Коламбусе» в состав ставят, но пока это выглядит скорее издевательством над техничным нападающим. В четвертой тройке он собирает крохи игрового времени, обычно проводя менее 10 минут за матч. Во встрече с «Вашингтоном» он пытался обострять игру, но партнеры не всегда понимали его замысел. Возможно, в другой команде потенциал Чинахова бы раскрыли, но в «Коламбусе» ставят на других.

Начали «жакеты» острее, но к середине первого периода проснулся Александр Овечкин. В выгодной позиции он бросил в дальний угол — вратарь гостей Гривз отразил шайбу щитком. В концовке первого периода Овечкин снова опасно бросил — и опять на пути к голу встал Гривз.

Защитник Джейкоб Чикран — пожалуй, самый ценный игрок «Вашингтона». Никто не будет спорить о величии Овечкина, высоком мастерстве Строума и пробивной мощи Уилсона и Протаса, но Чикран одинаково хорош и у своих ворот, и у чужих. В начале второго периода он в очередной раз подключился в атаку и открыл счет — для Чикрана это уже 11-й гол в сезоне. Больше в «Вашингтоне» забили только Уилсон и Овечкин.

Главным вызовом для «Вашингтона» стал двойной малый штраф Хендрикса Лапьера в середине третьего периода. Вратарь «Кэпиталс» Логан Томпсон стал настоящим героем этих минут — соперник бросал с любых позиций, в том числе самых выгодных, но канадец тащил все. Однозначно нужно выделить и нападающего «Кэпиталз» Итэна Фрэнка, который благодаря своей активности заработал команде два большинства.

Когда «Коламбус» впервые поменял вратаря на шестого полевого, Овечкина Карбери так и не выпустил — в итоге пустые ворота соперника поразил Алексей Протас. На следующую смену вышел уже Александр и получил шайбу в своей зоне, но, опасаясь проброса, не стал бросать, а аккуратно вывел ее в среднюю зону. Овечкин не погнался за легким голом в копилку, сыграв на команду, — в том числе поэтому у него такой авторитет, а одноклубники никогда не будут ревновать к его успехам.

Автор: Артур Хайруллин

Вашингтон
2:0
0:0, 1:0, 1:0
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
8.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 17312 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Дин Эвасон
Вратари
Логан Томпсон
(00:00-32:45)
Джет Гривз
(00:00-39:09)
Логан Томпсон
(c 32:56)
Джет Гривз
(39:13-57:20)
Джет Гривз
(58:34-58:38)
2-й период
20:50
Джейкоб Чикран
(Том Уилсон, Энтони Бовилье)
24:27
Кирилл Марченко
32:56
Кирилл Марченко
39:01
Брендан Гонс
39:13
Дилан Строум
3-й период
49:25
Хендрикс Лапьер
49:25
Хендрикс Лапьер
53:53
Брендан Гонс
58:34
Алексей Протас
(Мартин Фехервари)
Статистика
Вашингтон
Коламбус
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
4
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше