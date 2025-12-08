Овечкину не нужны легкие голы! Остался в тени, но «Вашингтон» выиграл

Когда «Коламбус» впервые поменял вратаря на шестого полевого, Овечкина Карбери так и не выпустил — в итоге пустые ворота соперника поразил Алексей Протас. На следующую смену вышел уже Александр и получил шайбу в своей зоне, но, опасаясь проброса, не стал бросать, а аккуратно вывел ее в среднюю зону. Овечкин не погнался за легким голом в копилку, сыграв на команду, — в том числе поэтому у него такой авторитет, а одноклубники никогда не будут ревновать к его успехам.