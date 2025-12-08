Русская молодежь влюбляет в себя Америку! Сразу три наших таланта претендуют на престижную награду НХЛ

Треть регулярного чемпионата НХЛ позади, все больше предположений и рейтингов появляется на страницах разных изданий. На этот раз свой список десяти лучших новичков сезона представили в Daily Faceoff. В топ попали трое российских хоккеистов, но вероятность того, что кто-то из них заберет «Колдер Трофи», крайне мала, по крайней мере, на данный момент.
Первую строчку, ожидаемо, занимает 18-летний защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер, на втором месте набравший 14 очков за 15 матчей ноября и возглавивший гонку бомбардиров среди новичков нападающий «Анахайма» Бекетт Сеннеке. Замыкает тройку лучших российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов.
«Форвард второго звена “Канадиенс” больше не возглавляет гонку дебютантов по результативным действиям, но по-прежнему остается среди фаворитов. В 13 матчах ноября он набрал 10 очков, с безумным процентом реализации — 22,2%. Тем не мене среднее игровое время Демидова все еще ниже 15 минут, что удивительно для хоккеиста его звена. Ивана редко используют в концовках напряженных матчей, и некоторые болельщики считают, что тренер Мартен Сен-Луи чрезмерно его бережет. Как бы то ни было, сезон у российского вингера получается впечатляющим, и он явно станет важной частью атакующей игры “Монреаля” в будущем», — пишет Стивен Эллис.
Демидов занимает вторую строчку в бомбардирском зачете среди новичков с 22 (6+16) очками, отставая от Сеннеке на два результативных балла. Игровое время российского нападающего «Канадиенс», кстати, постепенно увеличивается — в декабре Демидов проводил в среднем по 17 минут за матч, а в одной из игр получил рекордные для себя 19:29 минут. Болельщики «Канадиенс» в восторге от такого доверия главного тренера молодой звезде своей команды.
Четвертую и пятую строчку автор рейтинга отдал голкиперам — Йесперу Валльстедту из «Миннесоты» и Ярославу Аскарову из «Сан-Хосе». Примечательно, что Аскаров, проводящий далеко не первый свой сезон в Северной Америке, все еще попадает в номинанты на «Колдер».
«Аскаров стал одним из трех голкиперов, выигравших восемь матчей в ноябре: его статистика в прошедшем месяце — восемь побед, два поражения и 94,7% отраженных бросков. Во многом благодаря ему “Шаркс”, вопреки всем ожиданиям, остаются в борьбе за плей-офф. Начал сезон он не слишком уверенно, но теперь твердо закрепился в роли основного вратаря, потеснив Алекса Недельковича. Крупный и атлетичный россиянин считался одним из лучших вратарских проспектов НХЛ последнего пятилетия — и сейчас уверенно раскрывается. Посмотрим, удастся ли Ярославу сохранить огненную форму в декабре», — восхищается игрой Аскарова автор рейтинга.
Вслед за российским голкипером в списке идет российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин, успевший влюбить своей игрой в себя болельщиков «ураганов».
«Нехватка результативности помешает Никишину в борьбе за “Колдер”, но его игра в обороне выглядит надежной. В защите лишь Шефер может сравниться с ним по уровню нейтрализации соперников при среднем игровом времени около 20 минут. Габаритный россиянин уже выходит в меньшинстве, и я не удивлюсь, если через пару лет его начнут привлекать и к розыгрышу большинства. “Харрикейнз” со старта сезона страдают от травм защитников, но Александру удается делать все, чтобы соперники испытывали трудности в игре против него каждый матч», — отмечает Эллис.
Седьмую строчку занимает белорус Артем Левшунов из «Чикаго», на восьмом месте нападающий «Нэшвилла» Мэттью Вуд, девятый в топе — одноклубник Демидова и по совместительству партнер по тройке Оливер Капанен, а замыкает десятку молодой форвард «Миннесоты» Зив Буйум.
Надежда Тонконог