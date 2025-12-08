Русская молодежь влюбляет в себя Америку! Сразу три наших таланта претендуют на престижную награду НХЛ

«Нехватка результативности помешает Никишину в борьбе за “Колдер”, но его игра в обороне выглядит надежной. В защите лишь Шефер может сравниться с ним по уровню нейтрализации соперников при среднем игровом времени около 20 минут. Габаритный россиянин уже выходит в меньшинстве, и я не удивлюсь, если через пару лет его начнут привлекать и к розыгрышу большинства. “Харрикейнз” со старта сезона страдают от травм защитников, но Александру удается делать все, чтобы соперники испытывали трудности в игре против него каждый матч», — отмечает Эллис.