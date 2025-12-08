Ричмонд
Кучеров и Пойнт вернулись в состав «Тампы» после травм

Нападающие «Тампы» Никита Кучеров и Брэйден Пойнт восстановились после травм.

Источник: Спортс"

Игроки примут участие в матче против «Торонто».

Пойнт пропустил 7 игр из-за повреждения. В нынешнем сезоне он провел 21 матч и набрал 11 (3+8) баллов.

В активе Кучерова 34 (12+22) очка в 25 играх. Он пропустил матч против «Айлендерс» 7 декабря.

