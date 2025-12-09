Шарангович оформил дубль и стал второй звездой победного матча «Калгари»

Ранним утром (по минскому времени) 9 декабря канадский клуб принимал «Баффало». Шарангович открыл счет на десятой минуте игры, в конце второго периода ассистировал Назему Кадри в четвертой голевой атаке «огоньков», а за несколько секунд до финальной сирены поразил пустые ворота гостей. Поединок в итоге закончился победой «Флэймз» со счетом 7:4, Егор был признан второй звездой встречи.