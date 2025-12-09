Шарангович оформил дубль и стал второй звездой победного матча «Калгари»

Ранним утром (по минскому времени) 9 декабря канадский клуб принимал «Баффало». Шарангович открыл счет на десятой минуте игры, в конце второго периода ассистировал Назему Кадри в четвертой голевой атаке «огоньков», а за несколько секунд до финальной сирены поразил пустые ворота гостей. Поединок в итоге закончился победой «Флэймз» со счетом 7:4, Егор был признан второй звездой встречи.
Белорус отметился заброшенной шайбой во второй игре подряд. В 27 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 11 (6+5) результативных баллов. «Калгари» одержал третью победу кряду и по-прежнему занимает 14-е место в Западной конференции НХЛ. Следующий поединок канадский клуб проведет 11 декабря дома против Детройта.
Райан Гуска
Линди Рафф
Дастин Вольф
Укко-Пекка Луукконен
(00:00-40:00)
Алекс Лайон
(40:00-56:12)
Алекс Лайон
(57:29-58:03)
Алекс Лайон
(58:12-58:48)
Алекс Лайон
(c 59:53)
01:26
Расмус Андерссон
09:54
Егор Шарангович
(Маккензи Уигар, Назем Кадри)
10:40
Адам Клапка
10:40
Райан Ломберг
10:40
Пэйтон Кребс
11:21
Джош Доан
12:50
Джек Куинн
13:22
Расмус Андерссон
(Мэтт Коронато, Назем Кадри)
22:28
Морган Фрост
24:24
Тэйдж Томпсон
(Джош Норрис, Джейсон Зукер)
25:02
Бек Маленстин
26:54
Джордан Гринуэй
27:05
Джонатан Юбердо
(Мэтт Коронато, Морган Фрост)
33:43
Оуэн Пауэр
(Пэйтон Кребс, Джейкоб Брайсон)
34:14
Назем Кадри
(Джоэл Фараби, Егор Шарангович)
36:32
Расмус Далин
(Джош Норрис, Джош Доан)
36:44
Джейсон Зукер
37:14
Мэтт Коронато
37:27
Ян Кузнецов
(Блэйк Коулмэн)
39:14
Микаэль Баклунд
41:32
Джонатан Юбердо
41:32
Райан Маклеод
57:02
Кевин Бол
57:02
Дастин Вольф
57:02
Пэйтон Кребс
57:29
Алекс Так
(Расмус Далин, Джейсон Зукер)
58:12
Микаэль Баклунд
59:53
Егор Шарангович
(Ян Кузнецов)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит