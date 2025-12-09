Кросби считает, что заменить травмированного Малкина практически невозможно

Малкин был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ в 2004 году под общим вторым номером. Всю карьеру в лиге он провел за один клуб, трижды выиграл Кубок Стэнли, дважды становился обладателем приза «Арт Росс трофи», присуждаемого лучшему бомбардиру регулярного чемпионата, один раз выигрывал «Харт трофи», который вручается самому ценному игроку сезона. В составе сборной России дважды выигрывал чемпионат мира, также в его активе две серебряные и три бронзовые медали мировых первенств.