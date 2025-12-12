Овечкин превзошел Гретцки! Россиянин сделал красивый гол и вошел в историю

Команды уже встречались друг с другом в текущем сезоне. Их первый очный матч в этой «регулярке» пришелся на первую половину ноября — в период, когда «Вашингтон» находился на дне турнирной таблицы и в затяжном состоянии кризиса, а «Каролина» была на подъеме. При этом победа осталась именно за «Кэпиталз»: подопечные Карбери выиграли на выезде в Роли со счетом 4:1, а Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей. Перед сегодняшней встречей в столице США «Каролина» провела семиматчевую домашнюю серию и за этот период испытала немало трудностей. С одной стороны, «Харрикейнз» добыли четыре победы и обыграли тех соперников, которые на текущий момент чемпионата находятся за пределами зоны плей-офф. С другой — потерпели три поражения с общим счетом 4:13.