Великий матч Кучерова: сделал ассистентский покер и обошел по очкам легендарного Могильного

Нынешняя «Тампа» — уже не та команда, которая еще несколько лет назад была постоянным участником финалов Кубка Стэнли и выигрывала трофей. Текущие дела «Молний» далеки от прежнего блеска, состав перестал быть загружен звездами, но иногда коллективу Джона Купера удается удивить тем хоккеем, который на протяжении многих лет влюблял в себя болельщиков.
Одним из таких матчей стал поединок против «Нью-Джерси», в котором «Тампа» с первых минут начала крушить соперника. Нападающий «Молний» Никита Кучеров принял в этом самое деятельное участие и отметился ассистентским покером — сделал четыре голевых передачи. В самом начале первого периода россиянин при поддержке Брэндона Хагеля вывел на бросок Даррена Рэддиша, который упрочил стартовое преимущество гостей.
Во втором периоде Кучеров отметился результативным пасом на Хагеля, а в заключительном отрезке ассистировал Брэйдену Пойнту и помог реализовать большинство Оливеру Бьоркстранду.
Четыре голевые передачи позволили Никите добраться до отметки в 40 (13+27) очков в 28 матчах этого сезона. Но главным достижением стало четвертое место в списке лучших российских бомбардиров всех времен — Кучеров обогнал легендарного Александра Могильного.
На счету Могильного — 1032 (473+559) очков за карьеру. В активе Кучерова теперь 1033 балла и следующей целью Никиты станет Сергей Федоров (1179).
«В предыдущих матчах “Тампу” постоянно тянуло на скамейку штрафников, что очень мешало играть. Против “Девилз” эта тенденция сохранилась, но лишь отчасти. В каждом периоде было лишь по одному малому штрафу, что дало возможность команде проявить свои лучшие качества, а не отбиваться в меньшинстве. Ну и конечно, Кучеров. Он вел всю игру команды. Я не припомню, чтобы кто-то так легко делал ассистентский покер», — отметил автор блога Raw Charge Джастин Джи.
Шелдон Киф
Джон Купер
Якоб Маркстрем
(00:00-07:56)
Йонас Йоханссон
(00:00-35:57)
Джейк Аллен
(07:56-43:11)
Йонас Йоханссон
(c 36:35)
Джейк Аллен
(c 43:13)
02:57
Ник Пол
(Скотт Сабурин)
03:48
Даррен Раддиш
(Никита Кучеров, Брэндон Хагель)
07:00
Люк Хьюз
(Пол Коттер, Бренден Диллон)
07:56
Понтус Хольмберг
(Янис Мозер, Янни Гурд)
12:28
Нико Хишир
14:53
Шимон Немец
15:00
Джейк Гюнцель
(Даррен Раддиш, Оливер Бьоркстранд)
17:10
Бренден Диллон
17:10
Скотт Сабурин
17:10
Скотт Сабурин
26:19
Оливер Бьоркстранд
(Брэйден Пойнт, Джейк Гюнцель)
32:18
Янни Гурд
33:12
Йеспер Братт
(Стефан Ноесен, Шимон Немец)
36:35
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Деклан Карлайл)
43:13
Ангус Крокшенк
(Колтон Уайт, Шимон Немец)
47:55
Брэйден Пойнт
(Никита Кучеров, Янис Мозер)
53:37
Скотт Сабурин
55:15
Ондржей Палат
55:28
Пол Коттер
(Люк Хьюз, Коди Гласс)
55:57
Оливер Бьоркстранд
(Джейк Гюнцель, Никита Кучеров)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит