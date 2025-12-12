Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Детройт
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Бостон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
7
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
3
:
Оттава
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Тампа-Бэй
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
2
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Вегас
3
П1
X
П2

Великий матч Кучерова: сделал ассистентский покер и обошел по очкам легендарного Могильного

Четырьмя передачами Никита поучаствовал в разгроме «Нью-Джерси».

Источник: Reuters

Нынешняя «Тампа» — уже не та команда, которая еще несколько лет назад была постоянным участником финалов Кубка Стэнли и выигрывала трофей. Текущие дела «Молний» далеки от прежнего блеска, состав перестал быть загружен звездами, но иногда коллективу Джона Купера удается удивить тем хоккеем, который на протяжении многих лет влюблял в себя болельщиков.

Одним из таких матчей стал поединок против «Нью-Джерси», в котором «Тампа» с первых минут начала крушить соперника. Нападающий «Молний» Никита Кучеров принял в этом самое деятельное участие и отметился ассистентским покером — сделал четыре голевых передачи. В самом начале первого периода россиянин при поддержке Брэндона Хагеля вывел на бросок Даррена Рэддиша, который упрочил стартовое преимущество гостей.

Во втором периоде Кучеров отметился результативным пасом на Хагеля, а в заключительном отрезке ассистировал Брэйдену Пойнту и помог реализовать большинство Оливеру Бьоркстранду.

Четыре голевые передачи позволили Никите добраться до отметки в 40 (13+27) очков в 28 матчах этого сезона. Но главным достижением стало четвертое место в списке лучших российских бомбардиров всех времен — Кучеров обогнал легендарного Александра Могильного.

На счету Могильного — 1032 (473+559) очков за карьеру. В активе Кучерова теперь 1033 балла и следующей целью Никиты станет Сергей Федоров (1179).

«В предыдущих матчах “Тампу” постоянно тянуло на скамейку штрафников, что очень мешало играть. Против “Девилз” эта тенденция сохранилась, но лишь отчасти. В каждом периоде было лишь по одному малому штрафу, что дало возможность команде проявить свои лучшие качества, а не отбиваться в меньшинстве. Ну и конечно, Кучеров. Он вел всю игру команды. Я не припомню, чтобы кто-то так легко делал ассистентский покер», — отметил автор блога Raw Charge Джастин Джи.

Нью-Джерси
4:8
1:4, 1:2, 2:2
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
12.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Prudential Center, 16042 зрителя
Главные тренеры
Шелдон Киф
Джон Купер
Вратари
Якоб Маркстрем
(00:00-07:56)
Йонас Йоханссон
(00:00-35:57)
Джейк Аллен
(07:56-43:11)
Йонас Йоханссон
(c 36:35)
Джейк Аллен
(c 43:13)
1-й период
02:57
Ник Пол
(Скотт Сабурин)
03:48
Даррен Раддиш
(Никита Кучеров, Брэндон Хагель)
07:00
Люк Хьюз
(Пол Коттер, Бренден Диллон)
07:56
Понтус Хольмберг
(Янис Мозер, Янни Гурд)
12:28
Нико Хишир
14:53
Шимон Немец
15:00
Джейк Гюнцель
(Даррен Раддиш, Оливер Бьоркстранд)
17:10
Бренден Диллон
17:10
Скотт Сабурин
17:10
Скотт Сабурин
2-й период
26:19
Оливер Бьоркстранд
(Брэйден Пойнт, Джейк Гюнцель)
32:18
Янни Гурд
33:12
Йеспер Братт
(Стефан Ноесен, Шимон Немец)
36:35
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Деклан Карлайл)
3-й период
43:13
Ангус Крокшенк
(Колтон Уайт, Шимон Немец)
47:55
Брэйден Пойнт
(Никита Кучеров, Янис Мозер)
53:37
Скотт Сабурин
55:15
Ондржей Палат
55:28
Пол Коттер
(Люк Хьюз, Коди Гласс)
55:57
Оливер Бьоркстранд
(Джейк Гюнцель, Никита Кучеров)
Статистика
Нью-Джерси
Тампа-Бэй
Штрафное время
11
11
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше