Великий матч Кучерова: сделал ассистентский покер и обошел по очкам легендарного Могильного

«В предыдущих матчах “Тампу” постоянно тянуло на скамейку штрафников, что очень мешало играть. Против “Девилз” эта тенденция сохранилась, но лишь отчасти. В каждом периоде было лишь по одному малому штрафу, что дало возможность команде проявить свои лучшие качества, а не отбиваться в меньшинстве. Ну и конечно, Кучеров. Он вел всю игру команды. Я не припомню, чтобы кто-то так легко делал ассистентский покер», — отметил автор блога Raw Charge Джастин Джи.