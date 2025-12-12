Ричмонд
Форвард «Коламбуса» Воронков забросил во втором матче НХЛ подряд

Он отличился в игре против «Оттавы».

Источник: Jason Mowry/Getty Images

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков забросил шайбу во втором матче подряд, отличившись в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттавы».

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Оттавы». В составе победителей шайбы забросили Давид Перрон (7-я минута), Дрейк Батерсон (9), Тим Штюцле (15, 38), Майкл Амадио (20), Клод Жиру (59). У проигравших отличились Бун Дженнер (19), Данте Фаббро (24) и Воронков (29), которому ассистировал Кирилл Марченко.

Теперь на счету Воронкова 22 очка (12 голов + 10 результативных передач) в 31 матче регулярного чемпионата. Марченко набрал 26 очков (10 + 16) в 27 играх текущего сезона.

«Коламбус» занимает восьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона НХЛ, набрав 32 очка в 31 матче. «Оттава» идет седьмой в Атлантическом дивизионе, на счету команды 32 очка после 30 встреч.

В следующем матче «Коламбус» в ночь на 14 декабря по московскому времени примет «Вегас». «Оттава» 13 декабря в гостях встретится с «Миннесотой».

Коламбус
3:6
1:4, 2:1, 0:1
Оттава
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
12.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena, 15059 зрителей
Главные тренеры
Дин Эвасон
Трэвис Грин
Вратари
Элвис Мерзликинс
(00:00-14:55)
Линус Улльмарк
Джет Гривз
(14:55-56:50)
Джет Гривз
(c 58:37)
1-й период
06:58
Дэвид Перрон
(Дилан Козенс, Дрейк Батерсон)
08:11
Дрейк Батерсон
(Дилан Козенс, Дэвид Перрон)
14:01
Чарли Койл
14:55
Тим Штюцле
(Дрейк Батерсон, Дилан Козенс)
18:04
Бун Дженнер
(Адам Фантилли, Зак Веренски)
19:26
Майкл Амадио
(Клод Жиру, Ридли Грейг)
2-й период
23:02
Данте Фаббро
(Кент Джонсон, Бун Дженнер)
27:11
Командный штраф
28:10
Дмитрий Воронков
(Кирилл Марченко, Зак Веренски)
37:59
Тим Штюцле
(Майкл Амадио, Артем Зуб)
3-й период
51:33
Коул Силлинджер
58:37
Клод Жиру
(Майкл Амадио)
Статистика
Коламбус
Оттава
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит