Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Детройт
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Бостон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
7
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
3
:
Оттава
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Тампа-Бэй
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
2
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Вегас
3
П1
X
П2

Передачи Тарасенко и Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Даллас» в НХЛ

Передачи Тарасенко и Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Даллас» в матче НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. «Миннесота Уайлд» обыграла «Даллас Старз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла в Сент-Поле, закончилась со счетом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0). В составе победителей шайбы забросили Йоэль Эрикссон (17-я минута), Зак Богосян (38), Маркус Юханссон (49, 60) и Мэтт Болди (59). У гостей голами отметились Джейсон Робертсон (10) и Миро Хейсканен (31).

Российский нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко сделал две результативные передачи, его одноклубник и соотечественник Кирилл Капризов отдал один голевой пас.

«Миннесота», набрав 39 очков, идет на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона, где прервавший четырехматчевую серию побед «Даллас» с 47 баллами располагается на второй позиции.

В других матчах передача Никиты Задорова помогла «Бостон Брюинз» нанести поражение «Виннипег Джетс» (6:3), а «Сент-Луис» проиграл «Нэшвиллу» (2:7), в составе которого четыре шайбы забросил Стивен Стэмкос, а россиянин Федор Свечков отдал два результативных паса.

Миннесота
5:2
1:1, 1:1, 3:0
Даллас
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
12.12.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Grand Casino Arena, 17109 зрителей
Главные тренеры
Джон Хайнс
Глен Гулутзан
Вратари
Филип Густавссон
Джейк Эттинджер
(00:00-57:24)
Джейк Эттинджер
(57:32-57:50)
Джейк Эттинджер
(58:29-58:37)
Джейк Эттинджер
(c 59:10)
1-й период
08:51
Райан Хартман
09:32
Джейсон Робертсон
(Миро Хейсканен, Уайатт Джонстон)
16:10
Юэль Эрикссон Эк
(Мэтт Болди)
2-й период
22:17
Мэтт Дюшен
29:38
Роопе Хинтц
30:19
Миро Хейсканен
(Эса Линделл, Радек Факса)
37:30
Зак Богосян
(Зеев Байэм, Владимир Тарасенко)
39:45
Колин Блэкуэлл
3-й период
48:40
Маркус Юханссон
(Мэтт Болди, Юэль Эрикссон Эк)
58:29
Мэтт Болди
(Кирилл Капризов)
59:10
Маркус Юханссон
(Владимир Тарасенко)
Статистика
Миннесота
Даллас
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше