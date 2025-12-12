Передачи Тарасенко и Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Даллас» в НХЛ

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. «Миннесота Уайлд» обыграла «Даллас Старз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Сент-Поле, закончилась со счетом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0). В составе победителей шайбы забросили Йоэль Эрикссон (17-я минута), Зак Богосян (38), Маркус Юханссон (49, 60) и Мэтт Болди (59). У гостей голами отметились Джейсон Робертсон (10) и Миро Хейсканен (31).
Российский нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко сделал две результативные передачи, его одноклубник и соотечественник Кирилл Капризов отдал один голевой пас.
«Миннесота», набрав 39 очков, идет на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона, где прервавший четырехматчевую серию побед «Даллас» с 47 баллами располагается на второй позиции.
В других матчах передача Никиты Задорова помогла «Бостон Брюинз» нанести поражение «Виннипег Джетс» (6:3), а «Сент-Луис» проиграл «Нэшвиллу» (2:7), в составе которого четыре шайбы забросил Стивен Стэмкос, а россиянин Федор Свечков отдал два результативных паса.
