Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Флориду» в матче НХЛ

Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Флориду» в домашнем матче НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. «Колорадо Эвеланш» обыграл «Флориду Пантерз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла в Денвере, закончилась со счетом 6:2 (2:1, 3:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Сэм Малински (2-я минута), Брок Нельсон (19), которому ассистировал российский форвард Валерий Ничушкин, Гэвин Бриндли (26), Натан Маккиннон (28), Арттури Лехконен (33) и Габриэль Ландескуг (47). У гостей шайбы забросили Ноа Грегор (8) и Маки Самоскевич (54), а российский вратарь «пантер» Даниил Тарасов отразил 36 бросков.

«Колорадо», набрав 51 очко, лидирует в таблице Центрального дивизиона. Прервавшая серию из трех побед «Флорида» с 32 баллами располагается на шестой позиции в Атлантическом дивизионе.

В других матчах «Эдмонтон Ойлерз» дома обыграл «Детройт Ред Уингз» (4:1), а «Ванкувер Кэнакс» на своем льду уступил «Баффало Сейбрз» (2:3).

Колорадо
6:2
2:1, 3:0, 1:1
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
12.12.2025, 05:30 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18112 зрителей
Главные тренеры
Джаред Беднар
Пол Морис
Вратари
Маккензи Блэквуд
Даниил Тарасов
1-й период
01:14
Сэм Малински
(Мартин Нечас, Нэйтан Маккиннон)
07:21
Ноа Грегор
(Сет Джонс)
09:33
Картер Верхэге
13:19
Джош Мэнсон
18:30
Брок Нельсон
(Валерий Ничушкин, Кэйл Макар)
2-й период
25:05
Гевин Бриндли
(Джош Мэнсон, Брент Бернс)
27:18
Нэйтан Маккиннон
(Самуэль Жирар, Сэм Малински)
32:31
Арттури Лехконен
(Девон Тэйвз, Гевин Бриндли)
35:52
Нико Миккола
38:52
Маки Самоскевич
3-й период
46:18
Габриэль Ландескуг
(Брок Нельсон, Джош Мэнсон)
47:47
Гевин Бриндли
53:08
Маки Самоскевич
(Эван Родригес, Эй Джей Грир)
54:58
Нэйтан Маккиннон
Статистика
Колорадо
Флорида
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит