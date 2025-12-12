Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Флориду» в матче НХЛ

Встреча, которая прошла в Денвере, закончилась со счетом 6:2 (2:1, 3:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Сэм Малински (2-я минута), Брок Нельсон (19), которому ассистировал российский форвард Валерий Ничушкин, Гэвин Бриндли (26), Натан Маккиннон (28), Арттури Лехконен (33) и Габриэль Ландескуг (47). У гостей шайбы забросили Ноа Грегор (8) и Маки Самоскевич (54), а российский вратарь «пантер» Даниил Тарасов отразил 36 бросков.