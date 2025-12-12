Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Флориду» в матче НХЛ

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. «Колорадо Эвеланш» обыграл «Флориду Пантерз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Денвере, закончилась со счетом 6:2 (2:1, 3:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Сэм Малински (2-я минута), Брок Нельсон (19), которому ассистировал российский форвард Валерий Ничушкин, Гэвин Бриндли (26), Натан Маккиннон (28), Арттури Лехконен (33) и Габриэль Ландескуг (47). У гостей шайбы забросили Ноа Грегор (8) и Маки Самоскевич (54), а российский вратарь «пантер» Даниил Тарасов отразил 36 бросков.
«Колорадо», набрав 51 очко, лидирует в таблице Центрального дивизиона. Прервавшая серию из трех побед «Флорида» с 32 баллами располагается на шестой позиции в Атлантическом дивизионе.
В других матчах «Эдмонтон Ойлерз» дома обыграл «Детройт Ред Уингз» (4:1), а «Ванкувер Кэнакс» на своем льду уступил «Баффало Сейбрз» (2:3).
Джаред Беднар
Пол Морис
Маккензи Блэквуд
Даниил Тарасов
01:14
Сэм Малински
(Мартин Нечас, Нэйтан Маккиннон)
07:21
Ноа Грегор
(Сет Джонс)
09:33
Картер Верхэге
13:19
Джош Мэнсон
18:30
Брок Нельсон
(Валерий Ничушкин, Кэйл Макар)
25:05
Гевин Бриндли
(Джош Мэнсон, Брент Бернс)
27:18
Нэйтан Маккиннон
(Самуэль Жирар, Сэм Малински)
32:31
Арттури Лехконен
(Девон Тэйвз, Гевин Бриндли)
35:52
Нико Миккола
38:52
Маки Самоскевич
46:18
Габриэль Ландескуг
(Брок Нельсон, Джош Мэнсон)
47:47
Гевин Бриндли
53:08
Маки Самоскевич
(Эван Родригес, Эй Джей Грир)
54:58
Нэйтан Маккиннон
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит