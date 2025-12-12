Четыре очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» победить «Детройт» в матче НХЛ

ОТТАВА, 12 декабря. /ТАСС/. Канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал четыре очка в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройта».
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Эдмонтона». В составе победителей шайбы забросили Зак Хайман (15, 38-я и 59-я минуты) и Маттиас Экхольм (23). У проигравших отличился Симон Эдвинссон (26). Макдэвид отметился четырьмя результативными передачами.
В текущем сезоне в активе Макдэвида 48 очков (16 голов + 32 результативные передачи), он занимает второе место в списке лучших бомбардиров. Возглавляет бомбардирскую гонку канадский форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, который набрал 53 (25 + 28) очка по системе «гол + пас».
«Эдмонтон» занимает четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 34 очка в 31 матче. «Детройт» идет третьим в Атлантическом дивизионе, на счету команды 37 очков после 32 встреч.
В следующем матче «Эдмонтон» 14 декабря в гостях сыграет с «Торонто», «Детройт» в этот же день на выезде встретится с «Чикаго».
Крис Ноблок
Тодд Маклеллан
Стюарт Скиннер
Кэм Тэлбот
(00:00-56:53)
Кэм Тэлбот
(58:25-58:32)
Кэм Тэлбот
(c 58:43)
13:24
Патрик Кейн
14:25
Зак Хаймэн
(Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль)
17:42
Мэтт Савой
22:46
Маттиас Экхольм
(Коннор Макдэвид, Райан Нюджент-Хопкинс)
25:41
Симон Эдвинссон
(Нэйт Даниэльсон, Элмер Седерблом)
30:07
Маттиас Экхольм
37:48
Зак Хаймэн
(Дарнелл Нерс, Коннор Макдэвид)
39:27
Бен Чиаро
58:43
Зак Хаймэн
(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит