Лучшие бомбардиры НХЛ на 12 декабря: Маккиннон лидирует, Кучеров поднялся на седьмое место

Второе место занимает форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 48 (16+32) очками после 31 матча. В игре с «Детройтом» он отдал четыре результативных передачи.
У нападающего «Сан-Хосе» Маклина Селебрини 44 (15+29) очка в 32 матче и третье место. В матче с «Торонто» он записал на свой счет результативный пас.
Мартин Нечас («Колорадо») в игре с «Калгари» отдал два голевых паса и поднялся на четвертое место — у него 43 (14+29) очка в 31 матче.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров является лучшим из соотечественников — у него седьмое место (было — 13-е) и 40 (13+27) очков в 28 матчах. Он сделал четыре результативных паса в игре с «Нью-Джерси».
Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 12 декабря 2025 года:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 53 (25+28) очка в 31 матче.
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 48 (16+32) очков в 31 матче.
3. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 44 (15+29) очка в 32 матчах.
4. Мартин Нечас («Колорадо») — 43 (14+29) очка в 31 матче.
5. Коннор Бедард («Чикаго») — 42 (18+23) очка в 30 матчах.
6. Микко Рантанен («Даллас») — 42 (13+29) очка в 31 матче.
7. Никита Кучеров («Тампа») — 40 (13+27) очков в 28 матчах.
8. Джек Айкел («Вегас») — 40 (12+28) очков в 30 матчах.
9. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 40 (17+23) очков в 31 матче.
10. Джейсон Робертсон («Даллас») — 40 (20+20) очков в 31 матче.