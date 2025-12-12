Ричмонд
Лучшие бомбардиры НХЛ на 12 декабря: Маккиннон лидирует, Кучеров поднялся на седьмое место

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает удерживать лидерство в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2025/26 — у него 53 (25+28) очка в 31 матче. В игре с «Калгари» он забил гол и отдал результативную передачу.

Источник: Reuters

Второе место занимает форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 48 (16+32) очками после 31 матча. В игре с «Детройтом» он отдал четыре результативных передачи.

У нападающего «Сан-Хосе» Маклина Селебрини 44 (15+29) очка в 32 матче и третье место. В матче с «Торонто» он записал на свой счет результативный пас.

Мартин Нечас («Колорадо») в игре с «Калгари» отдал два голевых паса и поднялся на четвертое место — у него 43 (14+29) очка в 31 матче.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров является лучшим из соотечественников — у него седьмое место (было — 13-е) и 40 (13+27) очков в 28 матчах. Он сделал четыре результативных паса в игре с «Нью-Джерси».

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 12 декабря 2025 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 53 (25+28) очка в 31 матче.

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 48 (16+32) очков в 31 матче.

3. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 44 (15+29) очка в 32 матчах.

4. Мартин Нечас («Колорадо») — 43 (14+29) очка в 31 матче.

5. Коннор Бедард («Чикаго») — 42 (18+23) очка в 30 матчах.

6. Микко Рантанен («Даллас») — 42 (13+29) очка в 31 матче.

7. Никита Кучеров («Тампа») — 40 (13+27) очков в 28 матчах.

8. Джек Айкел («Вегас») — 40 (12+28) очков в 30 матчах.

9. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 40 (17+23) очков в 31 матче.

10. Джейсон Робертсон («Даллас») — 40 (20+20) очков в 31 матче.

